Китай впервые за 8 месяцев увеличил покупки американского долга

Объем американских гособлигаций в КНР, по данным Министерства финансов США, вырос на два с небольшим миллиарда долларов: 970 млрд долларов в июле и 967,8 млрд в июне. Как обращает внимание CNBC, в первом летнем месяце объем американского долга оказался минимальным после мая 2010 года, когда он составлял 843,7 млрд долларов. Всего же объем американского долга у других государств в июле подрос до 7,501 трлн долларов с 7,430 трлн в июне. Зависящие от динамики этого актива ставки гособлигаций США в июле снизились: у 10-летних, например, с 2,904% 1 июля до 2,642% в конце месяца.

Китайцы увеличили размер американского долга в июле впервые за восемь месяцев. Токио, крупнейший сейчас держатель американских гособлигаций, напротив, их объем в июле сократил и тоже на 2 миллиарда: с 1,236 трлн долларов в июне до 1,234 трлн в июле. Падение объема американского долга в Японии тоже соответствует в целом обстановке на валютных рынках. Иена в июле несколько укрепилась по отношению к американскому доллару: 135,22 иены за доллар 1 июля и 131,6 - 30 июля.