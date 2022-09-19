Китай впервые за 8 месяцев увеличил покупки американского долга

Объем американских гособлигаций в КНР, по данным Министерства финансов США, вырос на два с небольшим миллиарда долларов: 970 млрд долларов в июле и 967,8 млрд в июне. Как обращает внимание CNBC, в первом летнем месяце объем американского долга оказался минимальным после мая 2010 года, когда он составлял 843,7 млрд долларов. Всего же объем американского долга у других государств в июле подрос до 7,501 трлн долларов с 7,430 трлн в июне. Зависящие от динамики этого актива ставки гособлигаций США в июле снизились: у 10-летних, например, с 2,904% 1 июля до 2,642% в конце месяца.
Китайцы увеличили размер американского долга в июле впервые за восемь месяцев. Токио, крупнейший сейчас держатель американских гособлигаций, напротив, их объем в июле сократил и тоже на 2 миллиарда: с 1,236 трлн долларов в июне до 1,234 трлн в июле. Падение объема американского долга в Японии тоже соответствует в целом обстановке на валютных рынках. Иена в июле несколько укрепилась по отношению к американскому доллару: 135,22 иены за доллар 1 июля и 131,6 - 30 июля.
Резкое падение иены к доллару в этом году заставило говорить о перспективах интервенций японского Минфина на рынке с целью укрепления национальной валюты. Всего в 2022 г. иена ослабла к доллару США на 19,5%.
Если говорить о размере транзакций в целом, то в июле по американским гособлигациям зафиксирован приток на 23,12 млрд долларов. Это значительно ниже июньского показателя, составившего 58,9 млрд долларов.
Не изменилась картина, по данным Минфина США, и по ценным бумагам американских компаний. Иностранные инвесторы продали американских ценных бумаг в июле, кстати, седьмой месяц кряду, на 60,32 млрд долларов, максимум с марта 2022 года. В июне отток был существенно ниже – 25,36 млрд долларов.
Приток по корпоративным облигациям составил в июле 8,78 млрд долларов, немного меньше, чем в июне – 13,99 млрд. Инвесторы из-за границы уже семь месяцев подряд больше покупают, чем продают корпоративные облигации американских компаний.
Согласно июльским данным Министерства финансов США, американские граждане вновь в целом продавали долгосрочные иностранные ценные бумаги, хотя и меньше, чем месяцем ранее: 27,2 млрд долларов и 50,5 млрд соответственно.