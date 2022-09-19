Компании из «Банка технологий» помогут промышленникам внедрить аддитивные технологии

Информацию о новых аддитивных технологиях, разработанных российскими компаниями, включили в онлайн-ресурс «Банк технологий», который развивает правительство Москвы. Об этом сообщил 19 сентября Евгений Аликанов, руководитель этого проекта, подведомственного департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, на VI Международной конференции по аддитивным технологиям.

«Сегодня все более высокую роль получает внедрение на производствах аддитивных технологий, которые упрощают и ускоряют процесс разработки новой продукции, повышают ее качество. Понимая это, мы разместили в “Банке Технологий” информацию о российских производителях аддитивного оборудования, а также о разработчиках систем компьютерного проектирования, математического моделирования и многих других решений, связанных с аддитивными технологиями», — сказал Евгений Аликанов

В том числе, на ресурсе представлена технология многоосевой FDM печати — 5Dtech. Она позволяет вдвое снизить время печати изделий, а также повысить их прочность до 400% за счет того, что углеволоконные нити переплетены внутри изделий. По оценкам властей Москвы, эта разработка может заменить дорогостоящие и тяжелые алюминиевые детали, а также расширит область применения композитных аддитивных технологий.

Кроме того, в реестр внесен разработчик оборудования для селективного лазерного плавления. Этот промышленный 3D-принтер предназначен для выращивания изделий высотой до 30 сантиметров из металлических порошковых материалов: алюминиевых, бронзовых, титановых сплавов или из нержавеющей стали.

Напомним, что правительство столицы оказывает поддержку промышленникам, которые решат внедрить отечественные IT-решения на своих производствах. Они могут получить льготный заем до 300 млн рублей сроком на три года от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет предприятиям льготные займы на покупку нового оборудования, в том числе и для развития аддитивного производства. На поддержку могут рассчитывать компании, которые имеют на территории города производственные площадки», — рассказал заместитель гендиректора фонда Евгений Мягков. Он добавил, что в этом году запустили еще одну программу господдержки промышленников. «Мы компенсируем часть процентных платежей по коммерческим кредитам – ставка по займам на инвестиционные цели была снижена до 3%, а максимальный размер кредита увеличен до 3 млрд рублей», — уточнил Евгений Мягков.

В свою очередь, спикер Московской технической школы Екатерина Евсеева рассказала, что летом этого года совместно со столичным производителем фотополимеров для 3D-принтеров была запущена бесплатная образовательная программа «Базовый курс по аддитивным технологиям».

«Аддитивные технологии стали неотъемлемой частью жизни – это уже не будущее, а наше настоящее. Поэтому в этом году мы открыли онлайн-курс по этому направлению, не только для инженеров, но и для простых людей, которым интересны такие технологии. Мы получили большой отклик, поэтому вместе с партнерами прорабатываем варианты распространения такой практики и на другие направления», — отметила Екатерина Евсеева.

Добавим, что московские промышленные предприятия могут направить своих специалистов на обучение по программам «Технологии связи» и «Аддитивные технологии». А в ближайшее время планируется запустить курсы по «Искусственному интеллекту в промышленности», «Робототехнике и сенсорике», «Микроэлектронике и фотонике». В последующих годах появятся новые направления: «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».