Мантуров сообщил, что решение по параллельному импорту алкоголя могут принять уже в сентябре

Российские ведомства могут принять решение о внесении отдельных брендов спиртных напитков в перечень для параллельного импорта до конца сентября.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Дело в том, что если это будет к Новому году, то уже бесполезно включение, они не успеют даже закупиться. Поэтому я думаю, что до конца месяца можно принять взвешенное решение — да, нет или какие-то другие позиции», — пояснил чиновник.

В пятницу, 16 сентября, Минпромторг представил проект изменений в перечень товаров и брендов, разрешенных к параллельному импорту, включив в него ряд алкогольных напитков известных брендов, в частности, Martini, Mоёт, Canti, Cinzano, Hennessy, Remy Martin, Jameson, Johnnie Walker, Bacardi, Captain Morgan, Chivas, Absolut, Baileys, Ballantine's — в общей сложности около 90 брендов. В случае принятия документа ввозить в Россию без разрешения правообладателей будут продукцию таких производителей, как Diageo, Beam Suntory, Edrington, William Grants & Sons, Bacardi, Pernod Ricard, Brown Forman и LVMH.

Мантуров уточнил, что публикация проекта не выражает позицию его министерства по этому вопросу, а всего лишь дает возможность запустить дискуссию среди ведомств и выработать единое решение по инициативе российских ретейлеров, попросивших разрешить параллельный импорт алкоголя ввиду приближения предновогоднего периода. «Они хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках. При этом разные позиции у федеральных органов представителей власти, поэтому мы в данном случае играем роль модератора. То есть мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, а потом будет принято решение», — рассказал Мантуров, подчеркнув, что Минпромторг занимает «нейтральную позицию».

В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят ведущие российские ретейлеры, в том числе X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», обратилась к правительству РФ с просьбой внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. В организации указали на то, что ряд мировых поставщиков покинули российский рынок либо анонсировали свой скорый уход из РФ, при этом заменить исчезающие с полок магазинов зарубежные спиртные напитки пока не представляется возможным, поскольку в России на сегодняшний день отсутствуют технологии для запуска производства аналогов. «Приверженность российского потребителя к конкретным брендам в данном сегменте значительно выше, чем в других товарных группах. На сегодняшний момент основные дистрибьютеры алкогольных напитков работают на остатках имеющего товара, активно сокращая ассортимент в результате сокращения запасов», — отмечалось в письме председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева на имя вице- премьера Дмитрия Григоренко.

На прошлой неделе Минфин выступил против включения алкоголя в перечень товаров, параллельный импорт которых в Россию разрешен. По мнению ведомства, параллельный импорт спиртных напитков значительно увеличит риски ввоза в страну контрафактной продукции, связанные в том числе с проблемами при выявлении контрафакта в отсутствие разрешения правообладателя. Принимая во внимание, что нелегальный оборот алкогольной продукции ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, министерство отказалось поддержать инициативу ретейлеров.

В конце июня президент РФ Владимир Путин легализовал параллельный импорт, разрешающий ввоз в Россию официально изготовленных товаров, которые поставлены в третьи страны, однако не разрешены к импорту на территорию РФ. В составленный Минпромторг перечень товаров, которые можно завозить в Россию без согласования с правообладателем, попали более пятидесяти категорий, среди которых автозапчасти и автомобили, электроника, бытовая техника, игровые приставки и многое другое.

В кулуарах прошедшего в начале сентября Восточного экономического форума Мантуров рассказал о планах по продлению действия механизма параллельного импорта в России на следующий год. «Решение такое подготовлено», — заявил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.