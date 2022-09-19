Mazars в России объявляет о ребрендинге и продолжает работу под брендом «Мариллион»

За 30 лет поступательного и устойчивого развития «Мариллион» (ранее Mazars) стала сильным игроком на рынке и вошла в Топ-8 аудиторско-консалтинговых групп в России. Её выручка за 2021 год составила 1,15 млрд рублей, демонстрируя увеличение на 16% по сравнению с прошлым годом за счет органического и неорганического роста бизнеса.

Сегодня команда «Мариллион» насчитывает более 400 сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, которые, как и прежде, продолжают обслуживать клиентов, придерживаясь высокого уровня качества и профессиональных стандартов. Руководство группы состоит из 3 управляющих партнеров (Полина Виксне, Сергей Харитонов и Наталья Цой) и 5 партнеров (Ирина Татарцева, Алексей Швынденков, Даниил Берлизов, Евгений Авдеев и Андрей Милинов).

В сентябре 2021 года Mazars в России объединилась с российской аудиторской группой «Мариллион», чтобы совместно оказывать услуги под брендом Mazars. «Мариллион» – одна из ведущих российских аудиторских фирм, основанная в 1991 году. На протяжении последних лет она занимала 1-е место1 вне «большой четверки» среди аудиторов страховых компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг в России. В июле 2022 года объединенная российская практика отделилась от международной сети Mazars.

Управляющий партнер «Мариллион» Полина Виксне прокомментировала новость: «Для нас все сложилось удачно – мы взяли известное рынку название, за которым стоит прочная репутация – «Мариллион». Под руководством прежней российской команды партнеров наша группа продолжает свою деятельность по всему спектру оказываемых услуг, следуя неизменно высоким стандартам и правилам работы».

«Мы остаемся надежными аудиторами и консультантами, помогая клиентам соблюдать требования законодательства, а также уверенно и открыто вести бизнес. Мы намерены двигаться дальше, сохраняя и преумножая накопленный опыт и все лучшее, что было сформировано обеими компаниями на протяжении долгих лет деятельности», — отметил управляющий партнер «Мариллион» Сергей Харитонов.

«Обновленный бренд отражает наши ключевые ценности: проактивность, гибкость, актуальность контексту и принцип “people first” (люди прежде всего). Главная ценность для нас – это люди. Качество наших услуг зависит прежде всего от уровня экспертности сотрудников и доверия в отношениях с клиентом, особенно если мы говорим об аудите и бухгалтерском сопровождении. Поэтому мы всегда стремимся создать атмосферу сотрудничества как внутри команды, так и во взаимодействии с клиентом, становясь, где возможно, партнерами по бизнесу, не теряя свою независимость аудитора и консультанта», — сообщил партнер «Мариллион» Даниил Берлизов.