Минфин предложил продлить механизм кредитных каникул еще на полгода

Министерство финансов РФ предложило продлить срок действия механизма кредитных каникул на полгода — с 30 сентября 2022 года до 31 марта 2023-го. Такая мера, по мнению ведомства, «позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов». Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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«Механизм "кредитных каникул" показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности», — говорится в пояснительной записке.

В Минфине также отметили, что механизм предусмотрен федеральным законом № 106-ФЗ, который был принят в условиях внешнего санкционного давления, и он позволил уменьшить негативный эффект, который внешние ограничения оказали на россиян.

