Минобороны сообщило об уничтожении на Украине цехов, где производилось обслуживание РСЗО HIMARS

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции России на Украине.

«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», — говорится в сводке оборонного ведомства. Уточняется, что в Запорожье уничтожено свыше 70 украинских боевиков и четыре единицы бронетехники.

Также сообщается, что в Херсонской, Николаевской областях и ДНР перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У», а также 24 реактивных снаряда HIMARS и «Ольха»; в районе населенного пункта Александровка Херсонской области российскими средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки сбиты 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах», — указывается в сообщении Минобороны.

В результате нанесения высокоточным оружием ВКС России ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в районах Торецка, Зайцево, Николаевки и Северска (ДНР) уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники; в районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военных. «В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными», — отмечается в пресс-релизе.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 БПЛА, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники, рассказали в Минобороны РФ.