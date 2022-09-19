Московский драматический театр «Модерн» представит премьеру масштабного спектакля «ЛЕОНАРДО»

История Гения эпохи Возрождения, создания его величайших произведений, среди которых – таинственная «Мона Лиза», неразгаданный шедевр мастера и любовь всей его жизни. Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю» и в то же время обдумывал устройство мины с наибольшим радиусом поражения…

«Я уверен, что человеческое тело – это «приемник» абсолютно всего: и ужасного, и великолепного. Леонардо да Винчи сочетал в себе в абсолютно равной пропорции добро и зло, и Христа, и Антихриста. Когда Любовь, которую художник всю жизнь гнал от себя, всё же настигает его, он не даёт ей выйти наружу, считая, что «земные» чувства помешают ему завершить работу над своим главным произведением. В спектакле «Леонардо» мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, прожить вместе с великими мастерами эпохи рождение подлинных произведений искусства. Финал романа Мережковского созвучен с тем, о чем мы рассуждаем в спектакле. Я хочу привести эту цитату:…Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идёт.»

Юрий Грымов

Премьера: 17, 24, 27 октября