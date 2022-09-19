Неделя ФРС: рынки в ожидании новых сигналов

В целом, и аналитики, и трейдеры ждут еще одного повышения на 75 базисных пунктов, однако в банке Nomura, например, не исключают увеличения показателя на процент. Японский банк повысил свои ожидания после выхода свежих данных по инфляции, которые показали, что ценовое давление пока не отступает. В связи с этим, эксперты полагают, что Федрезерв будет принимать все более решительные шаги, как это было в 1980-х годах - как раз тогда американский ЦБ последний раз повышал ставку на целый процентный пункт.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что прогноз Nomura пока является скорее исключением, а главным ориентиром является скорее рынок ставок и рынок краткосрочных долговых обязательств Минфина США - векселей. Там практически 100-процентная уверенность в повышении ставки на 75 базисных пунктов, и сюрпризов быть не должно.

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Однако стоит также напомнить, что предстоящее заседание сопровождается экономическими прогнозами и так называемым точечным графиком, на котором отражены ожидания по ставкам самого регулятора. Эти данные и станут пищей для размышлений.

Ну и, конечно же, для рынка крайне важно будет услышать то, что во время пресс-конференции скажет председатель Федеральной резервной системы Джером Паэулл.

Ключевым моментом для инвесторов является - обозначение поворотной точки в цикле повышения ставок. Иными словами, участников рынка сейчас волнует не столько уровень ставки, сколько ориентир, после которого повышение прекратится.

Попыток угадать этот момент уже было несколько - и рынки демонстрировали мощный отскок, однако каждый раз, как и буквально неделю назад, их ждало разочарование.

И тем не менее, вполне возможно, что в этот раз Джером Пауэлл даст какие-то намеки.

В конце концов, цены на бензин снижаются уже несколько месяцев, да и цены на нефть торгуются на минимумах с начала года. А ведь именно энергоносители стали главным драйвером роста цен на различные товары в этом году.

С другой стороны, на рынке все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система готова идти до конца и главной своей целью ставит победу над инфляцией. При этом сползание экономики в рецессию Федрезерв, судя по всему, не сильно беспокоит, ведь падение спроса, по замыслу, и станет фактором снижения темпов роста цен.

Но есть еще один немаловажный фактор - у ФРС есть некоторые ограничения по уровню ставки. Не стоит забывать, что огромное количество американских компаний в последние годы развивалось только за счет низких ставок и имеет огромные объемы долгов, и чрезмерное высокие ставки просто поставят их на грань банкротства.

Валютный рынок

Несмотря на негативные сигналы в экономике, на международном валютном рынке доллар сохраняет свое доминирование. При этом валюты развивающихся стран выглядят намного устойчивее, чем валюты развитых - особенно европейских.

На прошедшей неделе британский фунт обновил свой очередной минимум - на этот раз за 37 лет. Единая европейская валюта также выглядит крайне слабо балансируя на уровне паритета с долларом.

А вот валюты emerging markets обеспеченные сырьевыми активами, такие как бразильский реал или мексиканский песо - одни из немногих, кто в этом году вырос по отношению к доллару. Сюда также можно добавить и российский рубль, однако это было бы не совсем корректно, учитывая введение контроля за движением капитала и обвальное падение импорта на фоне санкций.

Крепкие позиции доллара связаны во многом как с политикой ФРС, так и с бегством капитала из европейского региона, где экономические проблемы намного масштабнее, как и риски для инвесторов.

Напомним также, что мировой финансовый рынок построен в виде своего рода пирамиды, где основанием является как раз рынок forex, и именно с него начинается разворот общего глобального тренда. Так что именно смена динамики здесь и будет сигнализировать о развороте на долговом рынке и рынке акций.

