Неплательщикам кредитов может повезти в третий раз

Срок действия механизма кредитных каникул в России может быть продлен на полгода — с 30 сентября года до 31 марта 2023 года. Об этом сегодня сообщило Министерство финансов Российской Федерации. Данная мера «позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов».

Текст документа, содержащие предложения Минфина, опубликован на портале нормативных правовых актов и уже вызвал определенный резонанс. Представители экспертного сообщества полагают, что данное предложение является в общем верным. При этом, похоже, что антироссийские санкции Запада не принесли ожидаемого недружественными странами эффекта, у большинства россиян средства для выплаты кредитов найдутся и социального взрыва из-за этого не будет.

Статья по теме: Управляемая ситуация

Первый вице—президент «Опоры России» Павел Сигал заметил, что инициатива является закономерной, и, несомненно, способствующей популяризации кредитования в целом.

«Введённая летом гарантия на кредитные каникулы стала мощным драйвером спроса на потребительское кредитование в последние месяцы. Возможность поставить кредитный договор на паузу важна для населения именно в части снятия рисков, связанных с возникновением непредвиденных ситуаций», — отметил он в комментарии «Эксперту».

При этом Павел Сигал полагает, что данная мера не менее важна и для самых кредиторов, так как вместо сложной работы с просроченной задолженностью, финансовая организация получает реальную возможность сохранить клиента и вернуть заёмные средства в рамках договора, что также влияет и на репутацию банка.

«Таким образом, пробный запуск гарантии на кредитные каникулы оказался тепло принят обеими сторонами, как и инициатива по ее продлению», — резюмировал он.

Как рассказал «Эксперту» директор Института социально—экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец кредитные каникулы помогают снять дополнительное давление с населения.

«Это инструмент борьбы с тяжелыми последствиями санкций. Но если верить данным по безработице, у нас никогда не было такого низкого числа безработных, как сейчас. 200—300 тысяч человек на бирже труда — это в хорошем смысле рекорд. Фактически, те люди, которые хотели бы найти работу, могут ее найти. Хуже она или лучше — это другой вопрос. Однако, на рынке много неплохих вакансий. Это значит, что подобная экстренная помощь на случай “большой беды” перестает быть необходимой», — заметил он.

Кроме того, Алексей Зубец обратил внимание, что данные по просрочке кредитов говорят о том, что около 1% населения россиян испытывают проблемы с оплатой ипотеки, и данная величина не растет. Тоже самое касается потребительских кредитов — всего около 2%.

Статья по теме: Государство поможет бизнесменам избегать банкротств

«Причем, начиная с весны, этот показатель падает. То есть народ стал меньше брать ипотеку, просрочка по потребительским кредитам также пошла вниз. Таким образом, можно сказать, что жесткой необходимости спасать людей из беды, нет, с одной стороны. С другой стороны, любая помощь попавшим тем, кто в ней нуждается — это безусловно хорошо», — резюмировал он.

Остается добавить, что принятие закона о продлении кредитных каникул ожидается в ходе осенней сессии Госдумы. Таким образом, неплательщикам кредитов может в ближайшее время повезти уже раз. Первый был во время пандемии коронавируса. Второй – в марте 2022 года после начала спецоперации. Кстати, существует вероятность, что теперь каникулы и вовсе сделают бессрочными.

Напомним, что сейчас отсрочку платежа для погашения кредитных обязательств можно оформить по ипотеке, потребкредитам, автокредитам и кредитным картам на срок от месяца до шести. Лимит по ипотеке составляет для Москвы 6 млн рублей, для прочих регионов — 3-4 млн рублей, по автокредитам — 700 тысяч рублей, по потребкредитам – 300 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей. Предполагается, что после 30 сентября в случае принятия предложения Минфина заемщик сможет подать заявку, если его среднемесячный доход снизится более, чем на 30%.