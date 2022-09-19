Норвегия подставила Европе газовую подножку

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу потеряли около 4%, опустившись ниже 2150 долларов за тысячу кубометров, пишет «Прайм» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Но уже в ближайшее время они снова грозят рвануть вверх. По информации Daily Express, Норвегия может прекратить поставки газа в Великобританию на фоне собственных внутренних проблем — засушливого лета, дефицита энергии и нарастающего недовольства населения.

По данным издания, жители Норвегии не собираются замерзать зимой, оплачивая огромные счета за отопление, в то время как норвежский газ уходит европейцам. «Норвегия после требований Брюсселя делиться газом с остальной Европой вдруг заявила, что сталкивается с растущим внутренним давлением и гражданскими беспорядками», — пишет Daily Express.

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Но сложности ждут не только Норвегию и Великобританию. Осенью 2022 года и весной 2023 года стоимость газа в Литве будет в два раза дороже самых высоких прежних показателей. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

А в немецком Бундестаге творится и вовсе нечто, выходящее за рамки «благопристойной» европейской политики. Парламентская фракция партии «Левые» не смогла выработать единую позицию по вопросу санкций против России, пишет Die Welt. Известная своей прагматичной позицией депутат Сара Вагенкнехт заявила, что европейские лидеры обязаны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Впрочем, призывы к адекватности будут с приближением зимы звучать все чаще: Цены на электричество в Германии в 2023 году могут вырасти на 60%, заявил представитель ассоциации коммунальных служб в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung. Газ уже подорожал на 30—60%, а год еще не закончился.

Россия «охлаждает» азиатский газовый рынок

В целом цены на газ в Европе на базисе TTF за всю прошедшую неделю слегка подросли — до 2265 за 1000 кубометров, реагируя на усиливающуюся эскалацию обсуждений в СМИ и европейском общественно-политическом поле ужасов предстоящей зимы, указывает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Однако к концу недели упали до $1 970 за 1000 кубометров — под влиянием позитивных новостей о заполнении ПХГ, которые по состоянию на 17 сентября были заполнены на 85,58%.

Предложенный Европейской комиссией пакет рыночных интервенций исключает ограничения на цены на газ, отмечает аналитик. План предусматривает дополнительные налоги для компаний энергетического сектора с последующим распределением средств в виде субсидий для конечных потребителей. Поставлена цель сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пиковой нагрузки и работать над снижением общего спроса на электроэнергию на 10% в зимний период. План, естественно, вызвал скептическое отношение в отрасли. Министры энергетики государств-членов ЕС встретятся для рассмотрения предложенного пакета 30 сентября 2022 года.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе выросла до 9,114 долл./mmbtu ($326 за 1000 кубометров) в ожидании сильной жары в восточной половине страны, которая обычно повышает спрос на электроэнергию и газ. Однако к концу недели цены понизились до 7,764 долл./mmbtu (278 долл. за 1000 кубометров).

Потенциальная забастовка железнодорожных рабочих усиливала опасения по поводу перебоев с поставками угля, но достижение договоренностей при посредничестве администрации Белого дома устранило проблему, указывает констатирует Лукичева. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 9 сентября оставались на 7,4% ниже уровня прошлого года и на 11,3% ниже уровня на последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM снизилась до 53,508 долл./mmBTU или до 1915 долл. за 1000 кубометров. Импорт российского СПГ в Китай в августе 2022 года вырос до самого высокого уровня с 2020 года. Китайские власти все больше обеспокоены вероятным дефицитом газа в зимний период. Минэнерго РФ объявило о скором достижении договоренности о поставках в Китай 50 млрд кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири 2».

Поставки по трубопроводу «Сила Сибири 1» в 2022 году выйдут на уровень 20 млрд кубометров. Достигнуты договоренности о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая с возможностью поставки 10 млрд кубометров газа. По оценкам Bloomberg NEF, импорт СПГ в Китай в четвертом квартале 2022 года составит 17,5 млн тонн (-17% кв/кв). Китайские покупатели не стремятся конкурировать за грузы СПГ на мировом рынке. По слухам, «Сахалин — 2» продает спотовые грузы китайским покупателям со скидкой около 50% к текущим рыночным ценам, что, естественно, снижает напряженность на азиатском рынке природного газа.

И все же, впервые за долгое время напряженность на рынке природного газа начала снижаться, несмотря на нервозность в европейской части рынка, признает Лукичева. Этому способствуют спотовые поставки в адрес «дружественных» России покупателей по ценам, ниже текущих рыночных. Однако, констатирует эксперт, впереди сложный зимний период, в связи с чем цены на газ в Henry Hub постоянно будут получать поддержку от высоких рисков во всех регионах потребления.

Газовые цены испытывают давление и сверху, и снизу

Между тем, новая неделя на европейском рынке газа началась продолжением тенденции к снижению цен, проявившейся в сентябре, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В понедельник котировки не только закрепились ниже принципиального рубежа 2000 долл. за 1000 куб. м., достигнутого в пятницу, но уходят и ниже, преодолев отметку 1800 долл. Этому способствуют несколько обстоятельств, важных для позиционирования на текущей неделе.

С опережением графика заполняются подземные газохранилища. Задача достичь 80% их наполнения к 1 октября уже перевыполнена — показатель достиг 84%. Цель достигается не только за счёт программы жёсткой экономии, но и вследствие поставок, альтернативных «Газпрому», резко снизившему экспорт. Его доля на европейском рынке упала за полгода с 40% до 9%. Теперь Норвегия поставляет в ЕС больше газа, чем Россия.

Однако, уверен Гойхман, в этом кроются и потенциально неблагоприятные факторы для Европы. Ведь Осло сталкивается с общеевропейскими проблемами. Крайне засушливое лето не обошло стороной и европейский Север — в результате экспортный потенциал Норвегии подорван повышенным внутренним спросом на энергоносители и снижением возможностей добычи сырья из-за погодных условий.

В частности, уже заявлено о сокращении подачи газа в Великобританию, а это очень болезненно для Туманного Альбиона, где Норвегия покрывает 60% спроса на газ. Есть риски уменьшения норвежского экспорта и в страны ЕС, связанные с нарастающим протестным давлением населения, опасностью обострения гражданских беспорядков из-за ограничений потребления энергии и её удорожания.

Кроме того, в среду 21 сентября состоится заседание ФРС США, на котором предполается повышение процентной ставки до 3,25 или даже 3,5%, добавляет Марк Гойхман. Удорожание денег способствует ограничению роста цен на ресурсы, уменьшению их потребления. Ожидание этого давит на котировки. По оценке TeleTrade, в течение недели они могут колебаться в наиболее вероятном диапазоне 1600-2000 долл.