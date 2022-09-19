План ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ведет к неожиданным последствиям

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новый план борьбы с энергетическим кризисом, главными пунктами которого являются ограничения цен на нефть и газ, причем, речь идет, конечно, об углеводородах из России, налог на сверхприбыли энергетических компаний и снижение потребления энергии. В Брюсселе новый налог называют «взнос на кризис» или «взнос на солидарность» и надеются собрать 140 млрд долларов.
Самым сложным при разработке подобных грандиозных планов и программ является правильно рассчитать все последствия, потому что иногда неожиданные негативные последствия, на которые не обратили внимание при их принятии, могут перевесить пользу от принимаемых мер. Не удалось, похоже, просчитать все негативные последствия и авторам плана борьбы с энергетическим кризисом в Европе. Одним из таких неучтенных последствий наверняка окажется крайне негативное влияние, которое вполне может оказать налог на сверхприбыль энергетиков на их же инвестиции в дальнейшее развитие в нефтегазовый сектор. Причем оказываться это влияние будет в тот самый момент, когда сектору и так сильно не хватает денег на развитие. Между тем, газ ЕС сделал главным источником энергии при переходе к зеленой энергетике и даже назвал инвестиции в газовый сектор «зелеными».
«Если вы планируете бюджет капитальных вложений,- объяснил в интервью агентству Bloomberg глава отдела энергетических стратегий JP Morgan Малек,- то стоит дважды все обдумать из-за новых рисков. Он (налог на сверхприбыль) будет вынуждать крупные энергетические компании возвращать деньги акционерам вместо того, чтобы вкладывать их в развитие производства».
Реакция так сказать «заинтересованных лиц» на объявление нового налога последовала незамедлительно, пишет Oil Price. Австрийская энергетическая компания OMV предупредила, что его последствия могут быть огромными. Австрийские энергетики, кстати, обратили внимание на явно несправедливый, по их мнению, метод подсчета прибыли, с которой будет взиматься налог – для нефтяных компаний речь идет, к примеру, о трех последних годах, которые были, заявил глава компании Альфред Штерн, далеко не нормальными годами.
Пока президент ЕК представила проект закона в общих чертах. Брюссель предлагает обложить налогом в 33% всю прибыль нефтяных и газовых компаний в текущем году, которая превышает более чем на 20% среднюю прибыль за последние три года. Штерн напоминает, что два года из трех последних лет пришлись на пандемию, период низкой деловой активности, когда цена барреля нефти опускалась до 25 долларов и когда нефтяники мечтали не о прибыли, а о том, чтобы выжить.
Если прогноз Малека верен, то добыча нефти и газа в ближайшем будущем упадет, а вместе с ними снизится и энергетическая безопасность. Весь вопрос, говорит Малек, заключается в продолжительности действия налога на сверхприбыль: отменят ли его после сбора денег, т.е. в следующем году или оставят на несколько лет? По его мнению, отрасль «задавит» даже не сама сумма налога, несомненно, очень высокая, а эта сама неопределенность.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что налог будет чрезвычайным и временным, и добавила, что для укрепления энергетической безопасности в долгосрочной перспективе Евросоюзу необходимо снизить потребление энергии.
Reuters отмечает, что наиболее вероятными жертвами нового налога станут нефтеперерабатывающие заводы и предприятия в Европе. Стоит также помнить, что объявленный главой ЕК план борьбы с энергетическим кризисом является пока еще законопроектом и что, как отмечает Financial Times, не все члены ЕС его поддержат.
Исполнительный директор по газу в S&P Global Лоран Русекас обратил внимание на то, что предлагаемые ЕК меры являются очень сложными и что их невозможно будет претворить в жизнь за два месяца, оставшихся до зимы, даже если их все поддержат.