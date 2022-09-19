План ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ведет к неожиданным последствиям

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новый план борьбы с энергетическим кризисом, главными пунктами которого являются ограничения цен на нефть и газ, причем, речь идет, конечно, об углеводородах из России, налог на сверхприбыли энергетических компаний и снижение потребления энергии. В Брюсселе новый налог называют «взнос на кризис» или «взнос на солидарность» и надеются собрать 140 млрд долларов.

Самым сложным при разработке подобных грандиозных планов и программ является правильно рассчитать все последствия, потому что иногда неожиданные негативные последствия, на которые не обратили внимание при их принятии, могут перевесить пользу от принимаемых мер. Не удалось, похоже, просчитать все негативные последствия и авторам плана борьбы с энергетическим кризисом в Европе. Одним из таких неучтенных последствий наверняка окажется крайне негативное влияние, которое вполне может оказать налог на сверхприбыль энергетиков на их же инвестиции в дальнейшее развитие в нефтегазовый сектор. Причем оказываться это влияние будет в тот самый момент, когда сектору и так сильно не хватает денег на развитие. Между тем, газ ЕС сделал главным источником энергии при переходе к зеленой энергетике и даже назвал инвестиции в газовый сектор «зелеными».