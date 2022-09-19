Поставки российской нефти в Китай решили перебить еще большими скидками

На крупнейший нефтяной рынок планеты, китайский, идет острая борьба. По данным Refinitiv, на нем уже несколько месяцев доминирует Россия. Однако, как сообщает сингапурское издание Straits Times (ST), Иран готов снизить цены на свою нефть, пока еще находящуюся под санкциями, которая хранится на танкерах в международных водах недалеко от Сингапура. Иранцы предлагают свою нефть со скидкой в размере от 5 до 7 долларов за баррель по сравнению с ценой российской нефти.

«Объем иранской нефти в азиатских водах является хорошим свидетельством оптимизма, с которым в Тегеране относятся к перспективам подписания нового соглашения по иранской ядерной программе,- приводят ST слова Ванданы Хари, основателя и главы аналитической компании Vanda Insights.- Попытки (Тегерана) продать ее благодаря большим дисконтам – самый четкий признак больших надежд в Тегеране на снятие американских санкций».

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Надежды в Иране на успешное окончание переговоров высокие несмотря на то, что переговоры идут с переменным успехом. Сейчас, к примеру, в них спад.

После 24 февраля Россия вынуждена разворачивать нефтяные потоки на 180 градусов: из Европы в Азию. Сейчас она является третьим поставщиком нефти на континент после Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Москва продает российскую нефть в Азии с большими скидками. Россия добилась большого успеха, став крупнейшим поставщиком «черного золота» в Китай. В августе поставки российской нефти в Поднебесную составляли в среднем 1,74 млн бар./д. На нефть из России сейчас приходится пятая часть всего китайского рынка нефти.

Спрос на нефть в КНР снизился в результате коронавирусной пандемии, с которой Пекин продолжает бороться в основном при помощи локдаунов.

Эмма Ли из аналитической компании Vortexa считает, что еще одним серьезным конкурентом Ирана в Китае является венесуэльская нефть, которую Пекин с 2019 года из-за санкций против Венесуэлы покупает у Каракаса не напрямую, а через посредников. Чаще всего, из Малайзии. Однако в августе, сообщает ST, появилась информация о том, что Пекин поручил одной из государственных компаний закупить миллионы баррелей нефти в Венесуэле в счет венесуэльского долга.

Иранцы закачивают нефть в трюмы танкеров уже несколько месяцев в ожидании снятия санкций. По данным старшего аналитика Kpler Хомаюна Фалакшахи, у Тегерана находится на танкерах восточнее Суэцкого канала свыше 90 млн баррелей нефти. Причем ок. 37 млн баррелей дрейфуют в районе Малайзии и Индонезии.

«Согласен, отсутствие соглашения по иранской ядерной программе затруднит Ирану продажу этой нефти,- говорит Хомаюн Фалакшахи.- Продажа еще больше усложнится в декабре, когда начнет действовать европейское эмбарго на российскую нефть».

Он также полагает, что объем российской нефти, поставляемой к востоку от Суэцкого канала, будет продолжать расти.

«Если эта тенденция продолжится,- добавляет Фалакшахи,- то National Iranian Oil Company (NIOC) придется увеличивать скидки».

По мнению Асифа Шуджи из Национального университета Сингапура, у Тегерана в запасе есть еще один перспективный вариант – Европа. Он уверен, что с наступлением зимних холодов при сильном дефиците нефти и газа иранская нефть может показаться европейцам очень привлекательной.

«Европейцы скорее всего будут давить на Вашингтон и уговаривать его подписать соглашение по ядерной программе Ирана и снять с него американские санкции,- объясняет он.- У Европы никакой вражды с Ираном нет».