Немецкие покупатели возобновили подачу заявок на поставки газа по «Северному потоку - 1»

Немецкие покупатели российского газа, как сообщает агентство Reuters, впервые почти за три недели выставили заявки на поставки газа по газопроводу «Северный поток 1». Его, напомним, закрыли 31 августа на профилактику, а затем – на устранение течи масла в единственной работающей сейчас турбине. Подача заявок не означает, что по газопроводу пошел газ. Утром 19 сентября никаких заявок на поставки газа на сайте «Северного потока 1» не было, но их можно было увидеть на сайтах немецких газопроводов, соединяющих главную «трубу» с конечными потребителями.

На 19 сентября 2022 г. покупатели заказали до 9 часов утра по центрально-европейскому времени газа на 3652554 КВт-час электроэнергии с доставкой в газопровод OPAL, проходящий по территории восточной Германии. Покупатели, которые работают с немецким газопроводом NEL, заказали до 9 часов утра понедельника газа на 14291845 КВт-час.