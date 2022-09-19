Немецкие покупатели возобновили подачу заявок на поставки газа по «Северному потоку - 1»

Немецкие покупатели российского газа, как сообщает агентство Reuters, впервые почти за три недели выставили заявки на поставки газа по газопроводу «Северный поток 1». Его, напомним, закрыли 31 августа на профилактику, а затем – на устранение течи масла в единственной работающей сейчас турбине. Подача заявок не означает, что по газопроводу пошел газ. Утром 19 сентября никаких заявок на поставки газа на сайте «Северного потока 1» не было, но их можно было увидеть на сайтах немецких газопроводов, соединяющих главную «трубу» с конечными потребителями.
На 19 сентября 2022 г. покупатели заказали до 9 часов утра по центрально-европейскому времени газа на 3652554 КВт-час электроэнергии с доставкой в газопровод OPAL, проходящий по территории восточной Германии. Покупатели, которые работают с немецким газопроводом NEL, заказали до 9 часов утра понедельника газа на 14291845 КВт-час.
Газопровод «Северный поток 1» является самым крупным газопроводом, по которому российский газ поступает в Европу. Его годовая пропускная способность составляет 59,2 млрд кубометров «голубого топлива». Однако последнее время он работал лишь на 20% мощности. В начале сентября замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал агентству Reuters, что «Северный поток 1» возобновит работу после того, как Siemens Energy отремонтирует турбину на ГРС «Портовая». Siemens Energy ответил, что… не понимает «Газпром».
Президент России Владимир Путин, между тем, заявил, что в ситуации с российским газом или, вернее, с его почти полным отсутствием виноваты европейские санкции против России.
Конечно, немцы могли бы легко восстановить поставки в полном объеме, предусмотренном контрактом, и пережить зиму в тепле и уюте и с работающей на полных оборотах немецкой промышленностью. Для этого необходимо только сертифицировать готовый к работе газопровод «Северный поток 2», идущий по дну Балтийского моря почти параллельно первой очереди и тоже рассчитанный на 50 с лишним миллиардов кубов газа в год. Однако в Берлине остановили сертификацию после 24 февраля 2022 года.