РФ и КНР договорились об укреплении связей по линии минобороны с акцентом на военные учения

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества (ВТС).

Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

«Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе», — указывается в сообщении пресс-службы, опубликованном по итогам консультаций России и КНР по стратегической безопасности, состоявшихся в городе Наньпин китайской провинции Фуцзян. Отмечается, что была затронута также ситуация на Украине.

Сообщается, что стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств «с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами».

«Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества», — подчеркивается в сообщении.

Помимо вопросов взаимодействия по линии безопасности в ходе консультаций обсуждались пути последовательного укрепления торгово-экономических отношений, говорится в пресс-релизе Совбеза. Отдельное внимание на переговорах уделено наращиванию контактов двух стран в рамках ООН, ШОС и БРИКС.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы применить военную силу для защиты Тайваня. В Китае уже раскритиковали высказывания Байдена, Пекин сделал Вашингтону строгое представление, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин. «Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — сказала дипломат.