Российская недвижимость подешевеет. На сколько?

C начала января текущего года по сегодняшний день цены на вторичном рынке жилья в России упали как минимум на 10%. При этом ожидается, что рынок просядет еще на 5-10%. Сегодня квартиры выставляются по завышенным ценам, но «ценопад» не заставит себя ждать.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, рынки продажи и аренды взаимосвязаны. С подорожанием ипотеки люди перестали покупать квартиры и начали больше их снимать, в результате чего с января цены на жилье уже упали на 10%, а скоро снижение достигнет 15%.

Ранее основатель компании Realiste Алексей Гальцев сообщил «Российской газете», что цены на квартиры в течение ближайших полутора лет продолжат опускаться. Это произойдет на фоне падения спроса и удешевления стройматериалов.

«Чтобы рынок недвижимости начал новый виток роста и развития, сейчас ему нужно позволить уйти в коррекцию в среднем на 25%, тогда покупка жилья вновь станет доступной», — отметил он, добавив, что к концу 2023 года цены за квадратный метр вернутся к уровню января 2021 года. Затем рынок вновь начнет расти, но на возврат к ценам марта 2022-го потребуется, по его мнению, не менее пяти лет. Льготная ипотека не сможет пресечь тенденцию к падению, но уменьшит скорость данного процесса.

Не «ценопад», а коррекция

Однако то, что сейчас происходит на рынке, сложно назвать «ценопадом», возражает старший управляющий партнер компании PG Partners Петр Гусятников. Ценопад — это когда стоимость снижается на 30-50%, а то, что мы наблюдаем сейчас — всего лишь коррекция, пояснил он в комментарии «Эксперту». Это совершенно закономерная коррекция, которая должна была произойти после периода резкого подорожания жилья в России в 2020-2021 годах.

Конечно, экономическая ситуация не сулит скорейшего процветания, а скорее наоборот, указал Петр Гусятников. Доходы граждан всех категорий продолжают сокращаться из-за высокой инфляции, остановки роста зарплат и так далее. Как долго продлится эта ситуация и чем она закончится — пока что еще невозможно сказать. Поэтому делать окончательные прогнозы по рынку недвижимости все еще рано. Тем не менее, сейчас мы наблюдаем падение спроса. Определенный процент потенциальных покупателей активизировался после снижения ставки рефинансирования до приемлемых значений. Ипотека снова стала доступна, констатировал эксперт.

Впрочем, количество желающих приобрести недвижимость в настоящее время несравнимо меньше, чем, например, в начале 2022 года. Люди присматриваются к объектам, ведут переговоры, но покупать не спешат. Инвесторов на рынке практически не осталось. Потенциальными покупателями выступают те, у кого есть потребность решить квартирный вопрос прямо сейчас.

«Мы снова можем наблюдать рынок покупателя. Большинство продавцов уже готово к дисконту в пределах 5-7% Вторичное жилье, как и ожидалось, проседает несколько сильнее, чем первичное из-за отсутствия каких-либо льгот и спецпредложений. Но ожидать грандиозного обвала я бы все-таки не стал», — дал свой прогноз Петр Гусятников.

Маржа строителей сократится

Какого-то драматичного падения цен на жилую недвижимость в среднем по стране не ждет и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, какие-то точечные умеренные снижения, например, в пределах 5%, допустимы, но в целом устойчивый нисходящий тренд все-таки маловероятен.

Пауза в цикле снижения ключевой ставки способна притормозить спрос населения, однако этот спрос все еще не разогнался до уровней, которые были при таких же ставках в прошлом году, указал он в комментарии «Эксперту». Пространство для увеличения объема сделок остается.

Что касается себестоимости строительства, которая играют немаловажную роль в ценообразовании, то выросшая маржа строителей из-за отката цен на стройматериалы в последние месяц, может вновь сократиться. Это произойдет на горизонте двух-трех кварталов из-за ослабления курса рубля. Заключил эксперт.