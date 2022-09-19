Рынок набычился и смотрит на Америку выжидающе

Российский рынок акций открылся ростом на 0,7%, но удержаться в положительной зоне не смог. По итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 0,2%.

Основной вклад в этот не самый лучший результат внесли имеющие большой вес в Индексе акции «Норникеля», «Роснефти» и «Лукойла».

Нефтяные акции снизились на фоне подешевевшей до $91 за баррель нефти. Причем, многие трейдеры говорят о сильной краткосрочной перепроданности «Роснефти» и ждут, что в ближайшие дни она сможет торговаться лучше рынка. Рекомендуют покупать и «Лукойл», от которого по-прежнему ожидают объявления о выплате дивидендов.

Негативом для «Норникеля» стало заявление президента компании Владимира Потанина о том, что слияние с «Руаслом» откладывается на неопределенное время. При этом акционерное соглашение с алюминиевым гигантом, в рамках которого «Норникель» практически всегда платил огромные дивиденды, в начале следующего года заканчивается, и теперь трейдеры на их большой размер не рассчитывают.

Как и с утра, лучше рынка остались акции представителей «новой экономики»: VK, HeadHunter и OZON. Их бизнес не зависит от динамики сырьевых цен, а в самое ближайшее время они к тому же начнут снижать затраты на обслуживание долга в результате падения ставок по кредитам после пятничного снижения ключевой ставки Банка России.

Между тем, ситуация на мировом товарном и фондовом рынках остается напряженной. Американские инвесторы периодически пытаются откупить подешевевшие акции, но пока им это не очень хорошо удается.

Все ждут решения ФРС по ставке в среду. Фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки сразу на 0,75 п.п. в 82%. Однако некоторые экономисты не исключают увеличения показателя сразу на 1 п.п.

«За последние 5 дней, включая не закончившийся сегодняшний, фондовая Америка потеряла более 6%. Это очень много, после такого падения должен быть технический отскок как по акциям, так и по сырью, – рассказал «Эксперту» один из трейдеров. – Отскок может начаться и завтра, и по факту публикации решения ФРС. Это окажет поддержку Индексу Мосбиржи, который может вновь подойти к мощному сопротивлению 2500 пунктов. Однако если ФРС повысит ставку сразу на процентный пункт или даст резко негативные сигналы по дальнейшей денежно-кредитной политике, то нас ждет еще одна волна распродаж. В таких условиях я занял выжидательную позицию и не совершаю операций большими деньгами.»

Об имеющихся у российских инвесторов надеждах на лучшее говорит динамика Сбера. Обычно котировки этого банка первыми начинают падать и первыми же расти. Сегодня капитализация Сбербанка выросла, хоть и на символические 0,1%.

Сегодня же Владимир Путин проводил совещание по бюджетному процессу. Валютные трейдеры ждали от этого события информации по бюджетному правилу, а некоторые не исключали, что оно будет сразу же и утверждено. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по новому бюджетному правилу «работа будет продолжена».

Рынок расценил это как свидетельство того, что дискуссия о параметрах бюджетного правила и по сроках начала его действия продолжается. Естественно, это поддержало котировки российской валюты, которая проигнорировала неблагоприятный внешний фон и осталась чуть выше отметки 60 руб. за доллар.

С учетом того, что приближается пик налогового периода, и в любой момент кто-то из экспортеров может начать продавать большой объем валюты, в ближайшие дни рубль обещает сохранить стабильность. Некоторые аналитики не исключают возможности небольшого укрепления его курса.