Шувалов предложил внести в ГК новое определение предпринимательства

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов защитил докторскую диссертацию, в которой предложил внести в Гражданский кодекс новое определение предпринимательской деятельности.

«Предпринимательской является разновидность экономической деятельности, выраженная в совершении действий, обеспечивающих воспроизводство материальных и духовных благ в системе общественного производства и направленных на систематическое получение прибыли от продажи или обмена товаров, с использованием собственных или привлеченных способностей в своем интересе и на свой риск», предложил Шувалов. По мнению председателя ВЭБ.РФ такое изменение назрело по двум причинам: более широким мандатом предпринимателей (социальное предпринимательство, экобизнес и тд), а также в связи с новой экономической парадигмой, которая, по мнению Шувалова предусматривает изменение формата взаимодействия государства и бизнеса. Ранее на ПМЭФ-22 о необходимости изменения отношения делового и гражданского обществ заявлял Владимр Путин.

Среди других инициатив, выраженных в его докторской диссертации — принятие отдельного антикризисного закона с «актами быстрого реагирования», включающими ограничительные меры и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физических и юридических лиц. Также Шувалов предложил адаптировать законодательство в области энергобезопасности, вывести представителей малого и среднего бизнеса из-под действия антимонопольного законодательства, сконцентрировать господдержку проектов ЧГП на проектах с небольшой стоимостью и сроками реализации (прежде всего — региональных и муниципальных).

Тема докторской диссертации Игоря Шувалова «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса». Она защищена в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.