Спрос на аренду столичного жилья увеличился с марта более чем в два раза

В Москве спрос на долгосрочную аренду жилья за последние полгода вырос более чем в два раза.

Как рассказали в пресс-службе «Авито недвижимости», спрос на аренду жилья в столице традиционно повышается перед началом учебного года и сезона деловой активности. «Так, за первую половину сентября 2022 года спрос на долгосрочную аренду в среднем по всем типам жилья в столице по сравнению с первой половиной марта 2022 года вырос более чем в 2,1 раза», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что за шесть месяцев заметнее всего — почти в три раза — вырос спрос на квартиры от четырех комнат и больше. Затем идут однокомнатные квартиры: спрос на них увеличился почти в 2,4 раза.

По данным сети офисов недвижимости «Миэль», в годовом выражении запросов на аренду жилья стало меньше приблизительно на 25%. В целом показатель почти соответствует уровню 2019 года.

В связи с высоким сезоном наблюдается увеличение ставок аренды — в среднем на 3% по сравнению с июнем-июлем. В некоторых административных округах, например Западном, Северо-Восточном и Юго-Западном, рост доходит до 5%, передает агентство.

Средняя арендная ставка по всем типам квартир в столице за первые две недели половину сентября составляла 75 тыс. руб. Средняя цена аренды однокомнатных квартир — 43 тыс. руб., двухкомнатных — 72 тыс., трехкомнатных — 120 тыс. рублей, цена аренды квартир с четырьмя и более комнатами — 300 тыс., студий — 45 тыс.

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