ЦБ ужесточил правила выдачи ипотеки

С 1 декабря для российских банков начнут действовать повышенные надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10%, предоставленным на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ). К таким кредитам будет применяться коэффициент риска 2 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика, сообщается на сайте ЦБ.

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«Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», — пояснили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что с 1 марта для поддержки банков и содействия финансированию жилищного строительства были отменены все надбавки по кредитам на ДДУ. При этом по ипотечным кредитам на покупку «вторички» с первоначальным взносом менее 10% «ограничительная» макропруденциальная надбавка продолжала применяться в размере 2.

По данным ЦБ, во втором квартале кредитные организации практически не предоставляли ссуды по ДДУ с низким первоначальным взносом — доля таких кредитов составила 0,3% от общего объема (2,6% в первом квартале).

«В последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», — объяснили в ЦБ.