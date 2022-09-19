Центробанк сообщил о снижении трендовой инфляции в августе

Трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в августе снизилась до 8,78% с 9,06% в июле. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 10,02% после 10,42% в июле, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Влияние временных и разовых дезинфляционных факторов на ценовую динамику остается значительным и распространяется на широкий круг товаров и услуг. Это в том числе влияет на динамику аналитических показателей инфляции. По сравнению с показателем ИПЦ (индекс потребительских цен) они в меньшей степени подвержены влиянию разовых и временных факторов, однако полностью не защищены от него», — отметили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что трендовая инфляция сохраняется на высоком уровне и это указывает на преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению ЦБ, она может служить более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

