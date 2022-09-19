Цены на хлеб в странах ЕС за год выросли в среднем почти на 20%

Согласно данным статистической службы Евросоюза, продукты питания в ЕС, в частности хлеб, за последний год заметно поднялись в цене.

«Хлеб, овощи, мясо — еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евростата.

Уточняется, что в августе 2022 года цена на хлеб в Евросоюзе была в среднем на 18% выше, чем в том же месяце прошлого года. Тогда цена на хлеб превышала показатель августа 2020-го в среднем на 3%.

Подчеркивается, что крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений выступали Россия и Украина.

Специалисты констатируют, что в ряде стран ЕС фиксируется более серьезный рост цен на продовольствие. Самые высокие показатели изменения цен на хлеб продемонстрировала Венгрия (+66% в августе 2022 года), Литва (+33%), а также Эстония и Словакия (обе по +32%).

Согласно официальным прогнозам Минсельхоза, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 млн тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 млн тонн пшеницы, что, с одной стороны, снижает цены на хлеб и является позитивным фактором для потребителя, а с другой — представляет собой серьезную проблему для сельхозпроизводителей, которым приходится продавать зерно с огромной скидкой. Как ранее уже писал «Эксперт», в этой ситуации даже крупные хозяйства сетуют, что продавать зерно приходится немногим дороже себестоимости, а мелкие фермеры заговорили об угрозе банкротства.