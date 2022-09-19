В чем заключается разница между оффшором и оншором

Оффшор характерен тем, что в нем, как правило, от публичного доступы скрыты все списки директоров компаний, информация об их обменных процессах. В заключении всего стоит упомянуть, что оффшоры не предусматривают составление отчетности, ее не требуюют от компаний.

Сегодня оффшорные зоны можно встретить во множестве государств, но лишь в отдельно взятых их отраслях. Существуют даже оффшорные компании. Это организации, которые зарегистрированы в оффшорных зонах и используются для планирования налогового характера и прочей деятельности.

Как правило, оффшорные зоны представляют собой не слишком развитые страны. К ним можно отнести Панаму, Белиз, Антигуа, Сент-Китс. Нередко оффшоры из-за своей политики становятся местом хранения больших, но потенциально незаконных денежных средств.

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Что такое оншор и в чем вообще разница?

Краткое, но ясное описание оншора звучит так - противоположность оффшору во всем. Оншор действительно представляет собой другую зону с другими правилами.

К примеру, для оншора характерно отсутствие льготного налообложения компаний, а также открытость всей информации о них. Разница между оншором и оффшором наглядно видна по следующим пунктам:

Налоги: в оншоре они стандартные; в оффшоре их вообще может не быть;

они стандартные; в их вообще может не быть; Отчетность: в оншоре она строгая и подконтрольная; в оффшоре ее не требуют;

она строгая и подконтрольная; в ее не требуют; Финансовая информация: в оншоре обмен финансовой информацией осуществляется на основе международных соглашений; в оффшоре она закрыта от посторонних;

обмен финансовой информацией осуществляется на основе международных соглашений; в она закрыта от посторонних; Реестры: в оншоре информация о компании, управляющих лицах, является открытой; в оффшоре узнать ее невозможно;

В оншорах тоже существуют компании. Они используются для создания бизнеса, увеличения его престижности за счет гарантии выполнения соглашений и разглашения финансовой информации, отчетности, прозрачности ведения дела.

Сегодня множество развитых стран в большей степени склоняются к оншорной юрисдикции. Примерами можно считать Швейцарию, Литву, Грузию, Германию и еще множество других успешных государств мира.