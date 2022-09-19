В Лондоне завершилась церемония прощания с Елизаветой II

У Арки Веллингтона в Лондоне состоялась церемония прощания с Елизаветой II. Гроб с усопшей королевой Великобритании отправился в Виндзор, где пройдет церемония погребения.

Гроб королевы переместили с лафета на катафалк в присутствии членов монаршей семьи. Король Карл III, королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи последовали в Виндзорский замок за телом Елизаветы на автомобиле. Вдоль маршрута следования катафалка выстроились толпы людей, желающих проститься с королевой.

Елизавету II похоронят в Часовне Святого Георгия. Церемония погребения намечена на 16:00 по местному времени (18:00 по Москве), на ней будут присутствовать только ближайшие родственники королевы. Елизавета упокоится в гробнице рядом со своим супругом принцем Филиппом около 19:30 (21:30 по Москве).

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет; 10 сентября новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии был провозглашен ее сын Карл III.

Как пишет Telegram-канал «Авиадипетчер», в Лондоне отменили более ста рейсов — это около 15% запланированных вылетов и прилетов, — чтобы шум лайнеров не мешал похоронам королевы Великобритании. Такое решение приняли в качестве знака уважения королевской семье и Елизавете II, которая регулярно путешествовала через лондонский аэропорт Хитроу более 70 лет.