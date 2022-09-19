В ОДКБ назвали неприемлемым применение силы Киргизией и Таджикистаном для решения конфликтов

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принес соболезнования в связи с гибелью людей в ходе столкновений на границе Киргизии и Таджикистана.

«Руководство и сотрудники Секретариата ОДКБ с болью и горечью восприняли известие о жертвах столкновений, произошедших на границе Кыргызстана и Таджикистана в период с 14 по 17 сентября. Искренне соболезнуем народам двух братских стран в связи с постигшей их трагедией», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В ОДКБ указали на необходимость решать конфликты исключительно мирными путями и выразили готовность нарастить усилия по урегулированию ситуации. «Считаем неприемлемыми любые попытки применения силы для решения спорных вопросов и убеждены в безальтернативности политико-дипломатических подходов. ОДКБ готова всемерно наращивать посреднические усилия для достижения устойчивого компромисса», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что обе республики играют важную роль в вопросах коллективной безопасности и вносят большой вклад в обеспечение мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, поэтому «конструктивный диалог между Бишкеком и Душанбе необходим не только этим двух странам, но и всем государствам-членам организации».

Накануне, 18 сентября, стороны договорились о совместном патрулировании на границе. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность оказать «необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье» и призвал президентов двух стран к мирному решению конфликта.

В воскресенье глава МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что число погибших в результате боестолкновений на границе с Киргизией возросло до 38 человек. В Минздраве Киргизии 18 сентября сообщили о 36 погибших, к вечеру это число увеличилось до 59.