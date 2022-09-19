Валерий Фадеев ответил «стонущим в соцсетях», объяснив смысл спецоперации

К адекватному, действительно принципиальному и граждански ответственному пониманию и обсуждению хода специальной военной операции на территории Украины и Донбасса призвал глава СПЧ при Президенте РФ Валерий Фадеев.

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«Трудности при проведении спецоперации, а от таких трудностей не застрахован никто, подтолкнули некоторых представителей творческого слоя и диванных стратегов высказать сомнения в необходимости действий России в Донбассе и на Украине», — приводит слова главы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сайт организации. — «Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства. Этим пользуется враг, продвигая тезис о том, что будто бы граждане России не поддерживают СВО и свою армию», — указал Валерий Фадеев.

Он заострил внимание на том, что сам ход событий после начала спецопераций показал ее необходимость, на многих примерах сделав явными вещи, о которых прежде можно было судить только по отдельным свидетельствам и при нежелании знать реальное положение дел — закрывать на них глаза.

«Надо быть слепым и глухим, чтобы даже теперь не понимать, какую долю уготовили России наши западные "партнеры", какая участь ждала жителей Донбасса в случае его оккупации киевской армией, — подчеркнул Фадеев. — Миллионы жителей были бы поражены в правах и лишились собственности, очень многие подверглись бы уголовному преследованию и были бы даже убиты. Мы видим это сейчас в населенных пунктах Харьковской области, где происходят аресты, репрессии, убийства без суда и следствия», — указал правозащитник.

«Те, кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное, — свобода народа от принуждения и гнета. То, что называется суверенитетом. Они не понимают, зачем такая свобода, она им не нужна. Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать», — констатировал глава СПЧ. — «Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой — свобода паясничать. Новые лица — воины, врачи, военкоры, волонтеры — будут нашей элитой», — заявил Фадеев.