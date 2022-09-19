Ведущие подсобное хозяйство самозанятые смогут оформить льготные кредиты под 1–5% годовых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер по поддержке агропромышленности, предполагающие льготы и субсидии для крупных сельхозпредприятий и самозанятых.

Согласно документу, размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров будет повышен с 20% до 50%. Благодаря такой мере сроки окупаемости таких проектов должны сократиться почти вдвое, что сделает эти проекты более привлекательными для инвесторов и увеличит долю семян отечественного производства на российском рынке.

Cамозанятым гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, дадут возможность оформлять льготные кредиты по ставке 1–5% годовых.

«Мы включили в число заемщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. Таким образом, самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами питания себя и своих близких, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции», — заявил Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что вводимые меры необходимы для эффективного решения задач продовольственной безопасности

Кроме того, сельхозпроизводители смогут пролонгировать ранее оформленных льготный инвестиционный кредит на создание тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

Также в постановлении указывается, что с 2023 года правительство будет компенсировать 20% затрат на создание и модернизацию цехов по производству кормов для «ценных видов» осетров и лосося.

«Весь комплекс мер начнет действовать уже со следующего года. Рассчитываем, что это поможет нарастить объемы производства в российском агросекторе», — отметил премьер-министр.

Ранее «Эксперт» писал о том, что самозанятые россияне теперь могут официально представлять собственную продукцию на «Яндекс Маркете». При этом они получат все те права, которыми обладают магазины-партнеры маркетплейса. Согласно приведенной «Яндекс Маркет» статистике, число самозанятых в России с начала 2022 года к августу выросло на 40%, превысив 5,4 млн человек.