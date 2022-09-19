Станет ли ШОС «евразийским НАТО»

На днях в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Впервые за три пандемийных года в очном формате и впервые за все время в таком широком составе – в Самарканд прибыли лидеры 15 государств, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

На саммите в Самарканде ШОС пополнилась Ираном, а еще пять стран (Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ) стали официально при ней наблюдателями. Кроме того, по словам номинального хозяина саммита – президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, - начинается процедура по предоставлению Белоруссии статуса полноправного члена ШОС. Еще один лидер далеко не последней евразийской страны – президент Турции Реджеп Эрдоган – также выразил желание поучаствовать. По словам господина Эрдогана, этот вопрос будет обсуждаться на следующем саммите ШОС, который пройдет в Индии.

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И интерес стран к организации понятен. «ШОС на сегодня – крупнейшая в мире региональная организация. В её странах-участницах проживает более половины населения планеты …, создаётся около четверти мирового валового продукта», - говорит Владимир Путин. Более того, ШОС на сегодняшний день становится главной организацией, претендующей на обеспечение безопасности в Евразии. Регионе, где на сегодняшний день сосредоточено огромное количество конфликтов.

Отчасти поэтому некоторые называют ШОС аналогом НАТО или АнтиНАТО. Однако это не совсем верно – как и сравнение ШОС с любым другим вариантом классического союза. «Хоть страны-члены и проводят совместные военные учения, они не являются ни формальным оборонным альянсом как НАТО, ни официальным экономическим союзом наподобие ЕС», - пишет британский The Economist. Не является ШОС и российско-китайским проектом глобального доминирования. «Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром», - говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как можно увидеть на примере США, попытки рулить всем миром могут стоить очень дорого – и в прямом, и в переносном смысле.

На самом деле ШОС – это в какой-то степени уникальный форум стран, объединенных не волей какого-то отдельного государства, а общими интересами ряда суверенных игроков. Взаимодействие «между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств – членов ШОС», - заявил Владимир Путин.

Казалась бы, совместная работа в таком формате невозможна. В ШОС входят страны, находящиеся друг с другом в состоянии конфронтации (Индия-Пакистан, Индия-Китай, Таджикистан-Киргизия и т.п.), при этом в Организации нет какой-то единой страны, наводящей среди членов порядок (как США в НАТО). Однако, как абсолютно верно отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия». «В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути "шанхайского духа", основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге», - продолжил он. Конечно, Китай Индии не доверяет полностью – однако он доверяет стремлению Индии создать пространство безопасности для Нью-Дели. Архитекторы ШОС в нынешнем ее виде считали, что разногласия между странами будут нивелироваться за счет того, что все они находятся в одном регионе и все заинтересованы в том, чтобы этот регион развивался стабильно и поступательно. Никто из них не может руководствоваться логикой США из серии «натворю дел и спрячусь за океаном» - им бежать из Евразии некуда.

Именно поэтому они работают совместно, и совместная работа эта протекает по нескольким направлениям. Во-первых, предотвращение общих угроз. «Борьба против "трех зол", то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств», - описал цели ШОС Касым-Жомарт Токаев. И российские власти эти цели разделяют. Для России ШОС – это именно безопасность и стабильность. Москва крайне серьезно относится ко всем угрозам, исходящим для России с южного направления и понимает, что не может справиться с ними самостоятельно. Особенно сейчас, когда она тратит значительную часть усилий на конфликт с Западом и в спецоперации на Украине,

При этом очевидно, что главным регионом для всех стран ШОС является Центральная Азия. По мнению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, «Центральная Азия должна быть ядром ШОС». И он, по сути, прав. Во-первых, ШОС – это евразийская организация, а Центральная Азия является географическим и геополитическим центром Евразии. Во-вторых, Средняя Азия – это пространство, где пересекаются интересы важнейших евразийских игроков, входящих в ШОС (России, Китая, Ирана, Турции, Индии, Пакистана). И одной из задач организации (в рамках обеспечения стабильности) является дипломатическое разрешение всех противоречий, которые возникают в ходе этого пересечения. «В новых реалиях ШОС, как один из конструктивных факторов в международных и региональных делах, обязана найти в себе силы для реагирования на переменчивую мировую ситуацию, в соответствии с веянием времени укреплять солидарность и сотрудничество во имя формирования плотного сообщества единой судьбы ШОС», - заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Найдет ли?

