Зачем импортозамещать химию?

Доля мало- и среднетоннажной химии в общем объёме производства химической продукции в России составляет лишь десятую часть (объем выпуска в 2020 году составил порядка 410 миллиардов рублей). Доля импорта этой продукции в 2020 году составила более 52%, а по отдельным продуктам достигала 100%. Для сравнения — в развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40% (!) от общего объёма производства. Продукция МСТХ невероятно востребована в машиностроении, нефтепереработке, производстве композиционных пластмасс и электроники, фармацевтике и текстильной промышленности.

Сегодня, в условиях общероссийского вектора на импортозамещение, крайне важно проранжировать по отставанию важнейшие сегменты, в первую очередь сдуть пыль со стратегий развития химкомплекса России и акцентировать внимание на технологиях для производства мало- и среднетоннажной химии (МСТХ), что позволит обеспечить сырьевой суверенитет промышленности страны. Для глубоко капиталистического и политизированного мира закономерно, что «страны-держатели» нужных нам технологий не передадут их на выгодных для нас условиях. Поэтому развитие таких производств и научных центров на их базе в России является необходимым условием для развития отрасли МСТХ — драйвера развития экономики страны.

Все новое — хорошо забытое старое

Все понимают, что самый проверенный способ развития производства заключается в доступе к научным разработкам. В советской экономике эта задача решалась за счёт официального прикрепления химических предприятий к НИИ. То есть, по сути, государственный НИИ выступал в качестве R&D-центра завода, а химический завод являлся опытным производством для научного учреждения, где могли строить опытные установки и выпускать опытные партии продукции. Разумеется, сейчас у каждой компании, желающей оставаться на рынке и развивать свою долю в нем, должен быть собственный центр НИОКР, что зачастую крайне невыгодно.

Для проведения R&D исследований требуется осуществлять затраты в текущем периоде с возможным получением прибыли в будущем или фиксированием убытков (казалось бы — а в чем тут собственно отличие от стартапа?). Это требует наличия капитала и возможности инвестировать в R&D исследования. Поскольку связи между наукой и производством, существовавшие в советской экономике кардинально отличаются от текущего положения дел, остается 2 варианта:

продолжать создание разрозненных собственных крошечных R&D центров, неспособных на реализацию даже «программы минимум» в национальном масштабе; возродить связи с научными учреждениями.

Безусловно, во втором варианте есть свои сложности, обусловленные недостаточной ориентированностью/мотивацией большинства научных организаций на внедрение научных разработок в производство, с предпочтением на чисто академическую работу. Однако, если при участии топ-вузов будут созданы независимые R&D центры нового типа в нескольких регионах России, а именно, ориентированные на внедрение научных достижений в химическое производство, они смогут не только вести собственные разработки исходя из понимания современного состояния отрасли и предлагать предприятиям те или иные решения, но и работать по конкретным заказам-проблемам предприятий. Такое решение позволило бы:

минимизировать затраты предприятий на научные разработки, которые иногда могут быть просто неподъёмными для них, и при этом получить доступ к научным достижениям, и решать задачу вывода на рынок новых продуктов; эффективно использовать частный капитал, включая привлечение венчурных инвестиций; создать «взлетную полосу» для стартапов и их команд в химической индустрии; повысить мировой имидж и инвестиционный климат в России; создать новые рабочие места.

Венчурная химия

В рамках развития международного сотрудничества в химической отрасли с «дружественными» странами, и потенциального, в связи с этим, создания особых научно-технологических территорий, представляется возможным рассмотреть создание описанного выше R&D центра нового типа, закрывающего потребности предприятий МСТХ в новейших научных разработках в международном формате.

По своему типу такой R&D центр являлся бы сочетанием отраслевых компетенций классических НИИ/университетов с форматом работы предприятия венчурной индустрии. Научные компетенции могли бы быть получены за счёт привлечения научных специалистов из вузов, а бизнес-компетенции придут сами, при определении выгодных условий сотрудничества. Формат венчурного предприятия был бы достигнут за счёт применения инструментов и методов работы, характерных для венчурной индустрии — акселерация стартапа, упаковка инвестиционного предложения, поиск и подтверждение проблем на рынке, и т.д.

Возможность создания такого R&D центра обуславливается режимом благоприятствования, налоговыми льготами и иными преференциями, что позволяет снизить общие затраты центра и сосредоточиться на разработках. Самым близким аналогом является инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), на подобие Сколково. В настоящее время уже создаются и развиваются ИНТЦ разных направлений, например, «Квантовая долина» в Нижегородской области, «Композитная долина» в Туле, а также «Долина Менделеева» в Москве. Надеемся, что эти инициативы будут скоро реализованы и дадут свою плоды, в виде МСТХ-инноваций, в ближайшие годы.