Банк России доверяет юаню и рупии

Первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Дмитрий Тулин считает, что уровень геополитических рисков для валют дружественных стран невысок. Соответственно и хранить резервы в них сейчас безопаснее. Впрочем, признал он, проблемы могут скрываться в ликвидности и волатильности этих валют.

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Как заявил Дмитрий Тулин в интервью РБК, теоретически риск того, что отдельные государства вдруг присоединятся к санкциям, все-таки есть. «Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо», — отметил он. Нюансы, подчеркнул первый зампред ЦБ РФ, конечно, есть, особенно при длительном хранении накоплений в альтернативных валютах.

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Юань — в приоритете

Национальные валюты в каждом отдельном случае различаются ряду параметров: уровню ликвидности, волатильности курса, а также возможности их применения на товарных и финансовых рынках. Но, если говорить о стабильности ситуации с валютами в банковском секторе, то здесь, как заметил зампред ЦБ, рыночный риск по операциям в любой валюте закрывается при условии того, что активы и обязательства банков в каждой отдельной валюте сбалансированы.

В данном случае речь идет именно о снижении именно геополитического риска, отметил в комментарии «Эксперту» сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. При текущем уровне российской инфляции инвестиции в валюту выглядят достаточно рискованно вне зависимости от того, валюта это дружественной страны или агрессивно настроенной. В последние полтора месяца внимание привлекает юань с его планомерным ростом курса и оборотом торгов на Мосбирже.

Однако доля России в торговых отношениях Китая с миром занимает всего 2%, обратил внимание аналитик. По итогам 2021 года двусторонняя торговля между РФ и Китаем составила 147 млрд долларов, но это только 10% от объема торгов Китая с США. В этом свете не стоит переоценивать потенциал юаня. При этом на волне курса дедолларизации инвестиции в доллар выглядят нецелесообразными, поскольку затруднены операции как с наличной валютой, так и с безналичной. С евро ситуация еще сложнее из-за очень низких уровней ликвидности.

Между тем, Мосбиржа предлагает ряд альтернатив — от узбекского сума, торги с которым вот-вот будут запущены, до привычных активов, указал Сергей Усков. Самым стабильным внутри российской валютной секции сейчас выглядит все-таки сам рубль. Причина такого положения вещей в том, что его мощной опорой выступает профицит торгового баланса. Пока этот фактор останется в силе — рубль будет прочным.

Вложение в инвалюту само по себе не является инвестицией, но если сильно хочется диверсификации, то нужно оценивать потенциальные риски инструмента, подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, рынок ждёт перезапуска бюджетного правила, а пока сохраняется пятинедельный валютный боковик. Но скорее рано, чем поздно, он завершится скачок волатильности. По оценкам БКС, скорее, вверх по валютам, а рубль ограниченно ослабнет.

Одним из факторов грядущего снижения рубля могут выступать интервенции Минфина, рассказал Михаил Зельцер «Эксперту». Конечно, акцент будет сделан на валютах дружественных экономик, с которыми у нас тесные торговые связи. Приоритет — китайскому юаню, как самой ликвидной валюте на рынке.

«Так зачем идти против тренда, если финансовые власти будут ориентироваться явно не на доллар, евро, фунт, иену, франк, чьи государства- эмитенты ввели против нас санкции и заблокировали ЗВР. Валюты стран-санкционеров теперь токсичные, а франк и иену уже даже сняли с торгов на Мосбирже из-за рисков расчетов», — указал Михаил Зельцер.

По китайскому юаню в БКС не исключают к концу года 10 по паре cny/rub. Гонконгский доллар, добавил аналитик, тоже окрепнет.

Вместо чужих экономик стоит профинансировать собственную

Тезис о том, что риски хранения резервов в валютах дружественных стран невысоки, вызывает сомнение, возразил коллегам в разговоре с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Если речь идёт о странах второго эшелона, то их международная позиция находится под постоянным внешним влиянием. Соответственно, может сложиться ситуация, когда проявятся эффекты вторичных санкций. Кроме того, местные элиты также способны разыграть карту валютных резервов, если это принесёт им определённые дивиденды в мировой политике, пояснил он.

Меньше рисков связано с к китайским юанем, предположил эксперт. Однако эта страна также находится в начале пути санкционной конфронтации с американоцентричным миром. То есть наличие юаня в резервах не гарантирует доступ к европейским и американским товарам в будущем. Более того, положительное сальдо торгового баланса РФ с Китаем делает рубль более предпочтительным для обеспечения потребностей в импорте.

По сути, переход на рубли в оплате российского экспорта привёл к неожиданному эффекту повышения статуса российской валюты до резервной. Иными словами, говорит Андрей Кочетков, за рубли уже можно купить многое, что нужно для других экономик, включая нефть, газ, удобрения и продовольствие. Поэтому в значительной степени Россия может обеспечить свои потребности в импорте за счёт рублей, которые, по факту, нужны покупателям отечественного экспорта.

На фоне геополитического обострения было заморожено около 300 млрд долларов российских резервов в валютах развитых стран, или около половины. Однако половина резервов всё ещё является доступной. Доля золота в них составляет около 40%, а валютная составляющая занимает 60%. В 2021 году импорт в РФ составлял около 293,4 млрд долларов. То есть текущие резервы покрывают обычные потребности в импорте на 100% в течение года.

Сложно представить, что годовой российский экспорт будет равен нулю. Поэтому сроки покрытия импорта можно смело умножить в 1,5-2 раза, считает аналитик. Это позволяет задать вопрос о целесообразности дальнейшего накопления резервов, которые, по сути, являются добровольным изъятием средств из экономики.

Накопления в ФНБ, которые также относятся к валютным резервам, призваны обеспечить экономику поддержкой в сложные времена. Если текущая ситуация не является «сложными временами», то трудно представить масштабы и глубину кризиса, для которого эти резервы предназначены. Соответственно, считает Андрей Кочетков, изъятие средств из экономики на текущем этапе — это, как минимум, ошибочная политика. Вместо финансирования чужих экономик стоит заняться финансированием своей собственной, дабы сократить её зависимость от импорта и через это снизить актуальность больших валютных резервов.

Можно вспомнить ситуацию до 2014 года, когда почти 50% продовольственных товаров на полках российских магазинов имели импортное происхождение. Сегодня доля российской продукции составляет 90%. Условно говоря, завод по производству туалетной бумаги в Перми сложно заморозить политическим решением Евросоюза, или любого другого государства. Тоже самое относится к производственным возможностям по литографии чипов, где в России имеются существенные проблемы.

В свете вышесказанного, наиболее целесообразным на текущем этапе является использование дополнительных доходов для формирования импорта технологий и производственных возможностей, замещающих импорт, а не создание очередной финансовой подушки помощи другим государствам через ослабление собственной национальной валюты и решения чисто внутренних бухгалтерских вопросов Минфина. В этом случае, уверен эксперт, риски валютных резервов будут близки к нулю, так как накопления превратятся в рублёвые производственные активы на территории собственного государства.

Если же потребность в валютных резервах существует, то стоит заняться не их накоплением, а проработкой методов международных расчётов, уверен эксперт. В частности, многие весьма пессимистично относятся к золоту в качестве резервного актива. Однако именно золото позволяет избежать многих рисков, включая постепенное обесценивание фиатных валют. Между тем, сложности использования жёлтого металла в международных расчётах существуют, но пути их преодоления не столь затратны.

Взаимное резервирование золота в качестве промежуточного актива для международных расчётов в национальных валютах позволит полностью исключить доллары и евро из финансового оборота. Это также позитивно скажется на ликвидности золотых резервов и снизит риски использования международных систем расчёта в качестве геополитического оружия. Параллельно подобная система поддержит сразу несколько отраслей отечественной экономики, включая добычу драгоценных металлов, инфраструктуру электронных платежей и общую экономику за счёт стабилизации курса рубля, заключил Андрей Кочетков.

