Бизнес шведской Electrolux в РФ приобрело руководство российского подразделения

Шведский производитель электротехники Electrolux продал свой бизнес в РФ топ-менеджменту местного подразделения.

Уход с российского рынка обойдется компании в 35 млн шведских крон ($3,3 млн), отмечается на ее сайте.

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что компания не намерена поставлять технику продаваемой структуре.

Electrolux приостановила свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине.

В прошлом году продажи в РФ составили 1,6% от общих продаж Electrolux. Помимо бытовой техники, компания выпускает профессиональное оборудование для гостиниц, ресторанов, кафе и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG и McCulloch.

Ранее «Эксперт» писал, что вариант покупки подразделений уходящих с российского рынка компаний российским менеджментом — один из самых удачных путей. Страна сохраняет высококвалифицированные кадры, обладающие опытом мировых компаний и в то же время не зависящие теперь от решений, принимаемых за рубежом; сохраняется структура бизнеса, при этом такие предприятия более свободны в выборе путей развития и собственных разработках; более широкими становятся возможности по подбору комплектующих, которые невозможно сразу локализовать, а также по выстраиванию логистических цепочек. Кроме того, привлекательность этих компаний как партнеров в глазах представителей зарубежного бизнеса будет выше, чем у предприятий, поглощенных государством; решается проблема вторичных санкций.