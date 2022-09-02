Денежная база за неделю сократилась на 95,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 26 августа составил 14 трлн 383,5 млрд рублей. За неделю показатель уменьшился на 95,5 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.
По данным на 19 августа объем денежной базы составлял 14 трлн 479 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).
В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.