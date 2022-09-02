Дивидендная гонка: «Роснефть» обходит «Лукойл»

Вчера вечером и сегодня с утра рынок не получил никакой информации о планах «Лукойла» по выплате дивидендов. Между тем, именно ожидания объявления о распределении прибыли компании привели к росту акций «Лукойла» вчера более чем на 10%.

В отсутствие новостей часть инвесторов начала продавать бумагу, фиксируя спекулятивную прибыль. В результате, по итогам первых полутора часов торгов капитализация «Лукойла» снизилась почти на 3%.

Вектор же дивидендных ожиданий сегодня сместился в «Роснефть», хотя сама компания не давала никаких намеков, что может объявить о дивидендах в ближайшее время. Впрочем, покупка акций «Роснефти» не выглядит рисковой затеей. Компания — одна из немногих «голубых фишек», выплатившая дивиденды за прошлый год, и нет никаких оснований полагать, что она не сделает этого по итогам первого полугодия. По прогнозам аналитиков, дивидендная доходность акции может составить до 10%.

Кроме того, сегодня страны, именующие себя «Большой семеркой», будут обсуждать введение потолка цен на российскую нефть. Если под этот «потолок» не прогнутся Китай и Индия — а это наиболее вероятный сценарий — то мера приведет лишь к росту стоимости нефти в мире. От этого выиграет прежде всего «Роснефть», значительная часть будущей добычи которой уже законтрактована Китаем.

В понедельник пройдет заседание ОПЕК+. От этого саммита никто не ждет каких-либо прорывных решений, но по его итогу могут последовать заявления о готовности картеля сократить добычу в случае увеличения экспорта нефти Ираном. Если к этому добавить надвигающийся сезон ураганов в США, который традиционно осенью снижает уровень добычи и наносит повреждения американской нефтегазовой отрасли, то среднесрочный взгляд на нефть и акции нефтяных компаний остается оптимистичным.

Поэтому неудивительно, что сегодня с утра список лидеров роста оккупировали сразу 4 нефтяных компании: кроме «Роснефти» это акции «Русснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпромнефти».

В целом же все «голубые фишки» подрастают, за исключением «Лукойла» и Московской биржи, где также наблюдается фиксация прибыли после вчерашнего бурного роста. В результате, Индекс Мосбиржи вошел в зону сопротивления 2450-2500 пунктов. Еще неделю назад большинство аналитиков прогнозировали здесь мощную фиксацию прибыли и откат рынка вниз. Однако сейчас консенсус сместился к ожиданиям быстрого пробоя преграды и продолжению роста.

Впрочем, небольшая коррекция рынка очень вероятна. Индекс Мосбиржи безоткатно растет 6-й день подряд, сумев за это время подняться на 9%. На дневном графике индикатора 31 августа нарисовался незакрытый гэп. Поэтому желание зафиксировать часть заработанного велико, и снижения рынка нельзя исключить уже сегодня во второй половине дня, если трейдеры не получат порцию позитивной информации.

Из-за бурного роста отдельных «голубых фишек» в последние дни резко снизился интерес ко «второму эшелону». Там идет легкая фиксация прибыли по бумагам, бывшим ранее в числе лидеров роста — в том числе и по акциям так называемой «новой экономики».

На валютном рынке все спокойно: курс рубля к доллару снизился на символические 0,1%. Не исключено, что под вечер спрос на валюту немного возрастет, поскольку часть инвесторов может начать хеджировать открытые позиции по акциям покупкой валюты. Однако принципиальная картина по рублю вряд ли изменится: боковик с границами 60-61 руб. за доллар останется в силе.