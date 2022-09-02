Доля Shell в СП с «Газпром нефтью» может перейти компании с российско-венгерским участием

Судоходная компания Wellnord претендует на 50-процентную долю Shell в СП с «Газпром нефтью» «Салым Петролеум Девелопмент» (Salym Petroleum Development, SPD).

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что сделка уже обсуждалась с российскими властями. По сведениям собеседников газеты, Wellnord готова выкупить долю Shell за €150 млн.

Бенефициары компании не раскрываются, однако два источника издания в нефтяной отрасли сообщают, что это структура с российско-венгерским участием.

Wellnord зарегистрирована в ОАЭ; согласно данным на ее сайте, она управляет флотом нефтяных и химических танкеров дедвейтом до 13 тыс. т, задействованных в Черном и Каспийском морях. В российском секторе Каспия нефть добывает НК «Лукойл», отмечает издание.

SPD основана в 1996 году, она владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы с общими запасами нефти 140 млн т. Shell принадлежит 50% в СП с «Газпром нефтью».

В конце февраля 2022 года британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell сообщила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» и прекратить участие в проектах «Северный поток-2» и «Сахалин-2».

В мае «Лукойл» завершил сделку по приобретению активов Shell в РФ. Российская нефтяная компания стала обладателем 411 АЗС, а также завода по производству смазочных материалов в городе Торжок Тверской области.