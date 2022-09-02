Экономика Германии получила еще один плохой сигнал

В июле в Германии снизились и экспорт, и импорт, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные немецкой статистики. Экономисты всегда с нетерпением ждут данных по торговле ФРГ, потому что Германия является крупнейшей экспортной державой Европы и одной из крупнейших в мире. Не удивительно, что экономику Германии часто называют «экспортной», а ее главным двигателем считают торговлю, которая начала давать сбои еще в июле.

Торговый профицит Германии в июле сократился до 5,4 млрд евро. В июне, напомним, он был 6,2 млрд евро. Экспорт во втором летнем месяце уменьшился на 2,1% по сравнению с июнем, когда он, напомним, вырос на 4,1%. Tем не менее, результаты оказались лучше прогнозируемых – спад на 2,3%.