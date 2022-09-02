Экономика Германии получила еще один плохой сигнал

В июле в Германии снизились и экспорт, и импорт, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные немецкой статистики. Экономисты всегда с нетерпением ждут данных по торговле ФРГ, потому что Германия является крупнейшей экспортной державой Европы и одной из крупнейших в мире. Не удивительно, что экономику Германии часто называют «экспортной», а ее главным двигателем считают торговлю, которая начала давать сбои еще в июле.
Торговый профицит Германии в июле сократился до 5,4 млрд евро. В июне, напомним, он был 6,2 млрд евро. Экспорт во втором летнем месяце уменьшился на 2,1% по сравнению с июнем, когда он, напомним, вырос на 4,1%. Tем не менее, результаты оказались лучше прогнозируемых – спад на 2,3%.
Июльский импорт упал в июле на 1,5%. Удивление и тревогу вызвал у экономистов обвал поставок немецких товаров на крупнейший для экономики ФРГ рынок. Продажи на американском рынке немецкого экспорта упали в июле почти на 13,7%.
Импорт из России по сравнению с июлем упал на 17,4%. Что касается экспорта, то он тоже резко обвалился – на 15%. Достаточно сказать, что доля России, в недавнем прошлом одного из крупнейших покупателей немецких товаров, в первые семь месяцев года составила всего лишь… 1%.
Экспорт в Британию снизился на 4,6%. Кстати, импорт из туманного Альбиона, всегда состоявший в основном из нефти и газа, вырос на 8,3%. Немцы сейчас в прямом смысле рыскают по планете и ищут замену российским энергоносителям. Особыми успехами они, по крайней мере, пока похвалиться не могут.
Причиной спада торговли большинство экономистов и аналитиков называют резкий рост цен и события на Украине. Обе причины угрожают отправить крупнейшую экономику Старого Света в рецессию.
«Из главного фактора роста экономики торговля превратилась в тормоз для экономического развития Германии,- написал в аналитической записке для клиентов ING Карлстен Бржески. - Проблемы с глобальными цепочками поставок, геополитические риски и растущая стоимость производства – главные причины появления новой тенденции».
Проблемы с логистикой мешают производителям работать уже два года, с самого начала коронавирусной пандемии. В этом году они начали ослабевать, но им на смену пришли другие проблемы: обмеление рек, затрудняющее судоходство по ним; высокие цены на энергоносители и электроэнергию и вероятные изменения цепочек поставок и в производственных процессах.
Аналитики с каждым днем оценивают перспективы развития экономики Германии все с большим пессимизмом. Особенно больно по ней бьет стремительный рост цен на газ и электричество, которые выросли за год более чем в 10 раз.