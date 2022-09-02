Глава Минэкономразвития сообщил о продлении действия программы параллельного импорта в РФ

Правительство продлевает применение механизма параллельного импорта, срок действия которого заканчивается в конце текущего года, наряду с другими антикризисными мерами.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно регуляторные, связанные с упрощением грузопотока и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защиты интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств. Второе большое направление было — это поддержка импорта. Здесь продлены и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», —сообщил глава министерства, выступая на совещании, посвященном задачам и мерам поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе.

По словам чиновника, предложения по продлению антикризисных мер в России обсуждались на встрече у премьер-министра Михаила Мишустина, которое прошло на минувшей неделе.

Механизм, позволяющий ввозить товары без согласования с правообладателем, начал действовать в России с начала лета. Минпромторг разработал специальный перечень групп товаров и брендов, разрешенных для параллельного импорта. К середине августа в РФ по этой схеме было импортировано продукции почти на $6,5 млрд.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в РФ будут отменять по мере насыщения российского рынка товарами отечественного производства.