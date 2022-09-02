Глава Минздрава сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться в связи с началом учебного года.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости», — цитирует чиновника агентство.

По словам Мурашко, тенденция является предсказуемой в связи с началом учебного сезона, когда растет количество коммуникаций. Глава министерства обратился к родителям школьников с просьбой усилить меры личной безопасности, в частности, осматривать детей перед посещением учебного заведения, а педагогов призвал принимать все необходимые меры.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России 2 сентября составил 50 952 случая. Показатель сохраняется на уровне значений начала весны, однако смертность от коронавируса значительно сократилась: так, если 10 марта от заболевания скончались 665 человек, то за минувшие сутки зарегистрирован 91 летальный исход. За весь период пандемии в РФ выявлено около 19,63 млн случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано 384 532 смертей. Излечились от COVID-19 18,67 млн человек.