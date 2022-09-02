Инвесторы хватают деньги и разбегаются с рынков

Жесткие заявления ФРС в последние недели и последовавший за этим обвал практически всех рынков сделали свое дело — инвесторы побежали с деньгами на выход. Как сообщило в пятницу Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, из глобальных фондов акций зафиксирован максимальный отток с недели, завершившейся 15 июня. Именно тогда, два с половиной месяца назад, случилась самая пугающая часть обвала фондовых индексов: локальное «дно» этого года было зафиксировано 17 июня.

Чистый отток средств из акций на неделе, завершившейся 31 августа, достиг $21,41 млрд. По расчетам Bank of America, использовавшего данные EPFR за тот же период, денег ушло меньше ($9,4 млрд). Но, как отмечают его стратеги во главе с Майклом Харнеттом, это тоже максимум с июня и четвертый по размеру результат в нынешнем. При этом они обращают внимание на монотонность бегства денег из Европы — он продолжается уже 29 неделю подряд.

Это, впрочем, понятно, если учесть ситуацию вокруг Украины, энергетический кризис, растущую инфляцию и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики с последующей рецессией. По данным Refinitiv Lipper, из европейских акций за последнюю неделю ушло $12,64 млрд, тогда как из американских — $10,21 млрд. В Азии в это время был даже небольшой приток.

В остальном же бегство инвесторов шло по всему фронту. Из глобальных фондов облигаций утекло $8,04 млрд. Это, как и в случае с акциями, вторая неделя чистого оттока подряд. При идущем во многих странах подъеме ставок, который пока далек от завершения, удивительно, что недели притока в облигации вообще случаются. Надо заметить все-таки, что рост, доходности этих бумаг достигается путем падения их котировок. Но на фоне «медвежьего ралли» и временного роста бондов в конце июля (первой половине августа) приток шел 3 недели подряд.

Однако по итогам всего августа облигации многих стран продемонстрировали наихудшую месячную динамику за последние десятилетия. Падение индексов акций на 20% считается формальным признаком «медвежьего рынка», но о возможности подобного для облигаций никто и не думал. И все же индекс Bloomberg Global Aggregate Bond упал в этом году более чем на 20% по сравнению с его пиковым значением. Такое с ним впервые.

«Это худший год в истории для инструментов с фиксированным доходом, — заявил Reuters стратег по фиксированному доходу в LPL Financial Лоуренс Гиллум. — Если это не медвежий рынок облигаций, то я не знаю, что это такое».

Впрочем, теряли деньги и фонды денежного рынка, изобретенные в 1970-х именно для схожих рыночных ситуаций. Отток из них составил около $1,34 млрд. И это уже четвертая подряд неделя продаж.

Из фондов акции и облигаций развивающихся рынков ушло $738 млн и $933 млн соответственно. Из драгоценных металлов зафиксирован отток в $890 млн — максимум за 6 недель. И даже энергетические фонды сообщили об уходе $118 млн.

Но это неудивительно: по итогам августа на рынке не оказалось класса активов, в котором могли бы отсидеться инвесторы.

S&P 500 упал на 4,24%, а лучшим результатом за месяц, по расчетам Bloomberg, было падение на 1,9% индекса высокодоходных облигаций. В 2,2% он оценил среднее снижение U.S.Treasuries, a в 3,9% — потери товарных рынков. Хуже результаты только у самого прибыльного класса активов — за месяц в прошлый раз были, по его наблюдениям, в декабре 1981 года.