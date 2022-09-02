Кабмин направит 10 млрд рублей на субсидирование кредитов для покупки российских самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает программу субсидирования процентных ставок по кредитам, оформленных лизинговыми компаниями для закупки российских самолетов с последующей передачей их авиакомпаниям.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, теперь программа распространяется также на займы, взятые в текущем году. До этого мера действовала для кредитов, оформленных в период с 2008 по 2021 год.

Сообщается, что из федерального бюджета на указанные цели будет направлено около 10 млрд руб.

«Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров», — приводит пресс-служба слова Михаила Мишустина.

Уточняется, что в настоящий момент в рамках программы субсидируется приобретение 59 самолетов SSJ100, в том числе семи машин, построенных в 2022 году.

Программа субсидирования процентных ставок лизинговым компаниям, закупающим российскую авиатехнику, начала работать в 2012 году. Она предполагает, что государство компенсирует 90% затрат на выплату процентов по займу. «Особую актуальность этот инструмент поддержки приобрёл после введения ограничений со стороны недружественных государств», — подчеркивается в пресс-релизе правительства.

В конце февраля, после начала спецоперации на Украине, ряд стран ввели в отношении России санкции, затронувшие в первую очередь авиационную отрасль. В частности, запрещены поставки в РФ самолетов и запчастей, а также услуги по техобслуживанию и страхованию. Западных лизингодателей обязали изъять у российских авиакомпаний находящиеся в аренде лайнеры.