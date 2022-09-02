Культурные события сентября

ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в Москве в сентябре

С 15 по 30 сентября 2022 года при поддержке Министерства культуры РФ в Москве второй раз пройдет фестиваль актуального научного кино в России — ФАНК. Увидеть самые яркие научные киноновинки можно будет на нескольких столичных площадках — в “Каро Октябрь”, кинотеатре “Иллюзион”, кинотеатре “Пионер”.

Впервые в этом году ФАНК откроется фильмом российского производства — альманахом “16 способов изменить мир” (2022), созданным в Лаборатории научного кино. Это совместный проект ФАНК и режиссера Юлии Киселевой, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ на базе Сколковского института науки и технологий. Зрители увидят 7 картин современных российских документалистов – “Чип внутри меня” (2022) Юлии Киселевой, “Ольга Ладыженская” Екатерины Еременко, “Страна медведей” и “Невидимая надежда” Дарьи Хреновой, “Будущее за нами”, “Ковчег” Станислава Ставинова, “Андрей Сахаров. По ту сторону окна” Дмитрия Завильгельского. Также впервые на фестивале будет показана культовая картина 60-х “9 дней одного года” (1962) с Алексеем Баталовым.

Международная программа будет представлена картинами-участниками крупнейших международных кинофестивалей: “В школе философов” швейцарского режиссера Фернана Мельгара о детях с особенностями развития, поступающих в школу; “Взломай код”, где поднимается тема гендерного неравенства в науке. В фильме “Миссия: Радость. Где найти счастье в трудные времена” два Нобелевских лауреата - Далай-лама и Дезмонд Туту делятся своим пониманием счастья и пытаются понять, как можно сохранять ощущение счастья в самые сложные, турбулентные времена.

В этом году Приз зрительских симпатий будет носить имя Лины Штерн, выдающегося биохимика и физиолога, первой женщины, которая стала действительным членом Академии Наук СССР.

Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на фестивале New Israeli Sound в Москве

Фестиваль актуальной израильской музыки и культуры New Israeli Sound пройдет в Москве 4 сентября в Еврейском музее и центре толерантности. В этом году на фестиваль организаторы привезут популярную хип-хоп-исполнительницу из Тель-Авива Echo. Также на сцену выйдет российская инди-группа «Интурист», а авторские диджей-сеты представит постоянный резидент программы Leto, Shalom! — сообщество «Сила Винила».

Эко Моргенштерн — одна из самых заметных представительниц израильской музыкальной хип-хоп-сцены, бывшая участница модной танцевальной электронной группы Echo & Tito. Ее синглы возглавляют самые престижные чарты страны, а саундтрек к сериалу «Командир», записанный совместно с Нога Эрез, был номинирован на премию «Оскар» и получил более 20 000 ежедневных прослушиваний на ведущих стриминговых платформах. Этим летом MC презентовала фит со всемирно известным электронным дуэтом Red Axes — трек Flawless. Впервые в этом году Echo привезет с собой в Москву свою новую группу, сейчас это один из самых ярких коллективов в Израиле.

Grand Skate Tour

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour пройдет в Москве со 2 по 11 сентября. В фестивале примут участие 5 тысяч участников из 25 стран мира и 30 регионов России. Лучшие спортсмены, как профессионалы, так и любители, соберутся, чтобы показать невероятные трюки и принять участие в соревнованиях в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта: скейтбординг, самокатный спорт, роллер-спорт и лонгбординг.

Практически вся территория ВДНХ превратится в огромное пространство для катания: у центрального входа на ВДНХ появится уникальный арт-объект для катания на роликах, самокате и скейтборде, образованный из букв "МОСКВА", а у Павильона 57 будет спроектирован гигантский скейт-парк площадью свыше 900 м2. В рамках фестиваля пройдет массовый забег на роликах Roller Night, его старт - на вертолетной площадке.

Помимо зрелищных спортивных состязаний, зрителей ждет кинотеатр под открытым небом с премьерами фильмов об экстремальных видах спорта, открытый лекторий с российскими и международными экспертами в сфере экшен-спорта, урбанистики и паркостроения, выставка экшен-спорт фотографии российских и зарубежных фотографов.

Фестиваль Grand Skate Tour станет крупнейшим спортивным событием года и будет интересен не только тем, кто не представляет своей жизни без катания и адреналина, но и всем любителям активного образа жизни.

Фестиваль национальных оркестров России в Кремле

Фестиваль национальных оркестров России впервые состоится в Государственном Кремлевском Дворце. На сцене выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из 15 регионов России, в том числе Национальный оркестр народных инструментов России им. Осипова, Русский народный ансамбль «Россия» им. Зыкиной, Русский народный оркестр «Малахит», Оркестр русских народных инструментов «Метелица», Оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, Оркестр русских народных инструментов им. Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Национальный оркестр Калмыкии, Оркестр чеченских народных инструментов Чеченской филармонии, Национальный оркестр народных инструментов РСО-Алания им. Газданова и другие известнейшие коллективы. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Впервые в Кремле будут звучать русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. Вместе с оркестрами на сцену выйдут популярные артисты Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Сергей Войтенко, Надежда Крыгина и другие.

ВЫСТАВКИ

Выставка подросткового проекта Каскад «МиГ»

С 6 сентября по 16 октября в Музее Москвы откроется выставка «МиГ» — совместная выставка групп «Музей и Город», «Музей̆ и Город: ТоПоС», «Тело и звук» и Deaf Teens проектной школы для подростков «Каскад». Экспозиция фиксирует момент в процессе исследования себя и города: наблюдения за окружающим миром и индивидуальные переживания пересекаются с интересом к событиям настоящего, прошлого и будущего.

Выставка пытается «остановить мгновение», отразить мысли и действия на временной оси. В инсталляциях, видеоарте, фотографиях и перформансах молодые художники воспроизводят взгляд современного подростка в мгновении творчества и исследования, как бы объединяя моментальное с длительным.

“ВЫПУСК’22”. Молодые московские художники в парке “Зарядье”

Проект соберет на одной площадке 14 московских ВУЗов, специализирующихся на профессиональном обучении художников. Междисциплинарная выставка представит различные художественные школы и направления, разные техники и жанры изобразительного искусства. Экспозиция объединит живопись и графику, скульптуру и иллюстрацию, керамику, текстиль, сценографию, фэшн и продакт дизайн, видеоарт и прототипы компьютерных игр. Экспонаты - дипломные работы этого года, отобранные совместно кураторской командой парка с представителями каждого вуза. Выставка пройдет с 10 сентября — 6 ноября

“Здесь и сейчас”

Ежегодный смотр современного искусства «Здесь и сейчас» пройдет с 8 сентября - 4 ноября вне стен музеев и галерей. Работы его участников размещаются на площадях и улицах, гармонично встраиваясь в существующий городской ландшафт и делая современное искусство ближе к жителям города.

В этом году проект расширяет свою географию: арт-объекты его участников появятся в удаленных от центра районах столицы. А на художественной карте Москвы возникнут новые точки притяжения. «Здесь и сейчас» - история о том, как искусство меняет не только центральные кварталы, но и вполне типовую застройку жилых массивов. Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж, превращая площади и улицы из обыденных в самобытные, живые, находящиеся в постоянном диалоге с архитектурным пейзажем столицы.

Среди участников этого года: Адиль Алиев, Диана Воуба, Кирилл Стефанов, Александр Повзнер, Дмитрий Аске

“Москва без окраин. Арбат”

Выставка «Москва без окраин. Арбат» откроется в Музее Москвы 30 сентября . Центральный вопрос новой экспозиции — что такое старое и новое в городе? — будет рассматриваться через историю становления, разрушения и переустройства района Арбат. Уникальные архивы проектов Старого и Нового Арбата и истории знаменитых арбатских переулков будут соседствовать с личными историями и воспоминаниями жителей, семейными реликвиями и фотографиями.

Дискуссия к закрытию выставки «Москва без окраин. Преображенка»

«Новая жизнь шедевров промышленной архитектуры: с чистого листа или …?»

Когда производство уходит из оживленных городских районов, в оставленные здания пробирается новая жизнь. Насколько прошлое способно повлиять на новые функциональные программы зданий бывшего прома и как оно проявляет себя? И может ли выразительная архитектура быть чистым листом?

Участники рассмотрят примеры Дома культуры ГЭС-2 и Электрозавода и обсудят, как исследования истории места и работа с теми, кто с этой историей связан, влияют на формирование образа будущего здания, его программы и даже экономической модели. Мероприятие пройдет 9 сентября в 19:00

«Музей района: каким его видят жители, краеведы и городские активисты?»

Многие районные сообщества, активисты и профессионалы экспериментируют с формами выражения своей связи с местом, где они живут и работают: исследовательские лаборатории, экскурсии, выставки и телеграм-чаты. За прошедший год проект Музея Москвы «Москва без окраин» провел три выставки о районах и каждый раз по окончании выставки возникал запрос на перенос экспозиции в район. Хотя у команды проекта нет цели производить прототипы районных музеев, мы пригласили к обсуждению людей, которые разными способами работают с темой районных историй и локальности, чтобы вместе порассуждать о запросе на музей района и о том, какие воплощения он может принимать сегодня. Мероприятие пройдет 27 сентября 2022 в 19:00