«Лукойл» справится с потерей председателя совета директоров

1 сентября стало известно о гибели председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова. Его тело было обнаружено утром под окнами одного из корпусов московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), где 67-летний топ-менеджер проходил лечение (по неофициальной информации — из-за проблем с сердцем) и занимал персональную палату на 6 этаже. При этом, согласно информации, опубликованной на сайте компании, топ-менеджер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Статья по теме: Акции дня: слухи о дивидендах подогрели бумаги «ЛУКОЙЛа»

В ЦКБ весь день вели работу правоохранительные органы. Источник «Эксперта» знакомый с ходом доследственной проверки, сообщил, что отрабатываются две основных версии: самоубийство и несчастный случай, однако и другие причины смерти одного из основателей «Лукойла» пока исключать нельзя. Тем более, что по стечению обстоятельств со стороны фасада здания, где произошла трагедия, из-за ремонта не работали камеры.

Стоит отметить, что Равиль Маганов приходился родным братом генеральному директору и члену совета директоров ПАО «Татнефть» Наилю Маганову. Именно ему, как ближайшему члену семьи, президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями.

Когда при не до конца ясных обстоятельствах из жизни уходит топ-менеджер такого уровня, это, безусловно, является серьезным испытанием устойчивости любой компании. Однако представители экспертного сообщества считают, что в данном случае критических последствий для «Лукойла» ожидать не стоит.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, обычно новости о происшествиях с руководством влияют на котировки акции компании негативно. «Но если за этим не следует каких-то изменений в работе, то стоимость акций восстанавливается. Сейчас, полагаю, компания продолжит работать в обычном режиме, и ничего катастрофического с ней не случится», — предположил Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Что касается того, кто мог бы занять пост председателя совета директоров вместо Равиля Маганова, то кандидатуры в данном случае могут появиться весьма неожиданные, заметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, это может быть и кто-то со стороны, и кто-то из текущего состава совета. Кроме того, пост может быть отдан новому президенту «Лукойла» Вадиму Воробьеву, который пришел на место ушедшего Вагита Алекперова.

Статья по теме: Федун ушел. Возродится ли «Спартак»?

«Не редкость, когда гендиректор компании возглавляет совет директоров. Но зная “Лукойл”, я предполагаю, что все же будет назначен кто-то другой. Однако это не особо и важно. Трагический уход Маганова и вынужденная смена председателя совета директоров не повлияют на оперативное управление компанией, на ее положение в российской нефтяной отрасли и на международные проекты. На нефтяном рынке сейчас происходят настолько мощные тектонические сдвиги, связанные санкциями, что именно они определяют судьбу “Лукойла”, а даже не состав органа управления. Мы же видим, что буквально все создатели компании ушли, но “Лукойл” не рухнул. Все понимают, что есть другие серьезные проблемы — грядет усиление санкций, связанное с эмбарго, а у компании есть доли в европейских НПЗ. Вот это всех заботит», — отметил эксперт.

При этом Игорь Юшков уверен: общественность не верит в существенные изменения в структуре нефтяной отрасли России. Если раньше большие компании бились за разные активы, и для «Лукойла» порой вставал вопрос о сохранении целостности бизнеса, то сейчас высшее политическое руководство страны, скорее всего, не одобрит любые «недружественные поглощения».

«В других условиях можно было бы сказать, что уход Алекперова, Федуна и Маганова ослабляет аппаратные позиции компании. Но внешняя ситуация парадоксальным образом защищает “Лукойл”. Поэтому вряд ли с компанией что-то произойдет», — заключил он.

Небезынтересно, что акции «Лукойла» в конце торгов в четверг не только не потеряли в цене, но и показали рост. К концу дня котировки прибавили 10% и находились на уровне 4700 рублей, достигнув своих максимальных значений с начала мая.

Очевидно, что формальной поддержкой акций российский нефтяных компаний стало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости российской нефти. Кроме того, в среде игроков появились слухи о выплате «Лукойлом» дивидендов. Таким образом, несмотря на сегодняшнюю трагедию, один из лидеров отрасли в некотором смысле уже выстоял.