«Лукойл» справится с потерей председателя совета директоров

1 сентября стало известно о гибели председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова. Его тело было обнаружено утром под окнами одного из корпусов московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), где 67-летний топ-менеджер проходил лечение (по неофициальной информации — из-за проблем с сердцем) и занимал персональную палату на 6 этаже. При этом, согласно информации, опубликованной на сайте компании, топ-менеджер ушел из жизни после тяжелой болезни.
В ЦКБ весь день вели работу правоохранительные органы. Источник «Эксперта» знакомый с ходом доследственной проверки, сообщил, что отрабатываются две основных версии: самоубийство и несчастный случай, однако и другие причины смерти одного из основателей «Лукойла» пока исключать нельзя. Тем более, что по стечению обстоятельств со стороны фасада здания, где произошла трагедия, из-за ремонта не работали камеры.
Стоит отметить, что Равиль Маганов приходился родным братом генеральному директору и члену совета директоров ПАО «Татнефть» Наилю Маганову. Именно ему, как ближайшему члену семьи, президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями.
Когда при не до конца ясных обстоятельствах из жизни уходит топ-менеджер такого уровня, это, безусловно, является серьезным испытанием устойчивости любой компании. Однако представители экспертного сообщества считают, что в данном случае критических последствий для «Лукойла» ожидать не стоит.
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, обычно новости о происшествиях с руководством влияют на котировки акции компании негативно. «Но если за этим не следует каких-то изменений в работе, то стоимость акций восстанавливается. Сейчас, полагаю, компания продолжит работать в обычном режиме, и ничего катастрофического с ней не случится», — предположил Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом «Эксперта».
Что касается того, кто мог бы занять пост председателя совета директоров вместо Равиля Маганова, то кандидатуры в данном случае могут появиться весьма неожиданные, заметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, это может быть и кто-то со стороны, и кто-то из текущего состава совета. Кроме того, пост может быть отдан новому президенту «Лукойла» Вадиму Воробьеву, который пришел на место ушедшего Вагита Алекперова.
«Не редкость, когда гендиректор компании возглавляет совет директоров. Но зная “Лукойл”, я предполагаю, что все же будет назначен кто-то другой. Однако это не особо и важно. Трагический уход Маганова и вынужденная смена председателя совета директоров не повлияют на оперативное управление компанией, на ее положение в российской нефтяной отрасли и на международные проекты. На нефтяном рынке сейчас происходят настолько мощные тектонические сдвиги, связанные санкциями, что именно они определяют судьбу “Лукойла”, а даже не состав органа управления. Мы же видим, что буквально все создатели компании ушли, но “Лукойл” не рухнул. Все понимают, что есть другие серьезные проблемы — грядет усиление санкций, связанное с эмбарго, а у компании есть доли в европейских НПЗ. Вот это всех заботит», — отметил эксперт.
При этом Игорь Юшков уверен: общественность не верит в существенные изменения в структуре нефтяной отрасли России. Если раньше большие компании бились за разные активы, и для «Лукойла» порой вставал вопрос о сохранении целостности бизнеса, то сейчас высшее политическое руководство страны, скорее всего, не одобрит любые «недружественные поглощения».
«В других условиях можно было бы сказать, что уход Алекперова, Федуна и Маганова ослабляет аппаратные позиции компании. Но внешняя ситуация парадоксальным образом защищает “Лукойл”. Поэтому вряд ли с компанией что-то произойдет», — заключил он.
Небезынтересно, что акции «Лукойла» в конце торгов в четверг не только не потеряли в цене, но и показали рост. К концу дня котировки прибавили 10% и находились на уровне 4700 рублей, достигнув своих максимальных значений с начала мая.
Очевидно, что формальной поддержкой акций российский нефтяных компаний стало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости российской нефти. Кроме того, в среде игроков появились слухи о выплате «Лукойлом» дивидендов. Таким образом, несмотря на сегодняшнюю трагедию, один из лидеров отрасли в некотором смысле уже выстоял.