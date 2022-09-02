Медведев предупредил о последствиях введения в ЕС потолка цен для российского газа

В Европе «просто не будет» газа из России в случае введения Евросоюзом потолка цен на него.

Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом чиновник отреагировал на сделанное ранее сегодня заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала к введению потолка цен на российский газ, поставляемый в страны ЕС.

Свою позицию фон дер Ляйен озвучила на съезде руководства парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

«Я твердо верю, что сейчас пришло время для [введения] потолка цен на российский трубопроводный газ [, который поставляется] в Европу», — цитирует ТАСС главу ЕК. По ее словам, в скором времени Еврокомиссия выступит с соответствующей инициативой.

Ранее «Эксперт» сообщал, что страны G7 договорились рассмотреть вопрос о введении запрета на транспортировку российской нефти, которая продается выше определенной цены. Как пишет Financial Times, потолок цен на нефть из России будет введен странами «Большой семерки» с 5 декабря.

На Западе убеждены, что ограничение цен на сырье усилит давление на Москву. Эксперты между тем предупреждают, что реализация таких планов может иметь самые неприятные последствия. Российский вице-премьер Александр Новак уже пообещал прекращение поставок нефти.