Мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в августе снизились на 1,9% по сравнению с июлем, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен, который отражает изменения мировых цен на основные виды продуктов питания, в августе составил 138 пункта, против 140,9 пункта в июле. Снижение индекса продолжается пятый месяц подряд, при этом он остается на 7,9% выше прошлогоднего уровня.

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«Индекс цен на зерновые в августе по сравнению с июлем опустился на 1,4%, но остался на 11,4% выше уровня августа 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%. Этот показатель снижается третий месяц подряд, что обусловлено улучшением видов на урожай, особенно в Канаде, США и России. Вместе с тем цены на пшеницу на 10,6% выше показателей августа прошлого года», — говорится в сообщении ФАО.

По данным организации, мировые цены на кукурузу в августе повысились на 1,5%, что обусловлено снижением видов на урожай в ЕС и США из-за погодных условий, при этом возобновление экспорта с Украины не позволило ценам вырасти еще выше, отметили эксперты.

Индекс цен на растительные масла за месяц уменьшился на 3,3%, в основном благодаря снижению мировых цен на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла. Мировые цены на молочную продукцию опустились на 2%. Несмотря на то, что снижение продолжается второй месяц подряд, цены остаются на 23,5% выше прошлогодних. Индекс цен на сахар в августе снизился на 2,1% и достиг самого низкого уровня с июля 2021 года.

Мясо подешевело на 1,5% за счет сокращения закупок мяса птицы, а также из-за слабого внутреннего спроса на говядину в некоторых ведущих странах-экспортерах и увеличенияю ее поставок из Австралии. При этом котировки свинины выросли в связи с сохраняющимся низким предложением готовых к убою свиней, говорится в обзоре ФАО.

