На размещение в крупнейшем индустриальном парке Москвы «Руднево» подано около 100 заявок - Ефимов

Порядка сотни заявок на размещение производств в новом индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы уже поступило от предпринимателей, заявления продолжают принимать. Площадку планируется достроить до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«От компаний уже получено около 100 обращений на размещение производств в новом индустриальным парке «Руднево» на востоке Москвы, и заявочная кампания до сих пор продолжается. На новой площадке будут работать в том числе компании микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства. «Руднево» уже включен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России и в будущем войдет в состав столичной особой экономической зоны», – рассказал Ефимов.

После включения «Руднево» в состав ОЭЗ «Технополис Москва» резиденты получат налоговые льготы. В частности, компании освобождят от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составит 2%. На площадке будет действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

«”Руднево” – крупнейший индустриальный парк в Москве и один из самых больших в России по объему производственных площадей. Территория объекта превышает 38 гектаров. Это современный многофункциональный комплекс с возможностью размещения любых видов высокотехнологичных производств», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия смогут арендовать на площадке производственные помещения (BrownFields) или построить объекты под конкретные нужды (Built-to-Suit). Компании получат возможность использовать инфраструктуру мирового уровня.

«Резиденты индустриального парка и арендаторы производственных площадок смогут пользоваться широкополосным доступом в Интернет, единым окном для взаимодействия с государственными структурами и другими возможностями. Для сотрудников создадут комфортные условия: откроют общественные пространства, столовую и кафе, парковки для автомобилей. Также стоит отметить транспортную доступность «Руднево» и развитую улично-дорожную сеть рядом с ним», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.