Новак и нефтянка тянут рынок акций вверх

Сегодня интерес инвесторов сконцентрировался на акциях нефтяных компаний. В лидерах роста расположились акции «Сургутнефтегаза», «Русснефти», «Газпромнефти» и «Роснефти». Рынок ждет, во-первых, щедрых дивидендов от компаний сектора за первое полугодие, а во-вторых — роста нефтяных котировок.

«Акции «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» растут в ожидании утверждения советами директоров выплат промежуточных дивидендов. Поскольку «Газпром» принял по аналогичному вопросу положительное решение, инвесторы надеются, что таким же будет подход у менеджмента «Сургута» и «Роснефти».

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Кроме того, сегодня по-прежнему отыгрывается вчерашнее заявление вице-премьера Александра Новака о подготовке к эмбарго на российскую нефть со стороны стран ЕС. По его словам, Россия не намерена продавать сырье тем государствам, которые установят потолок цен для черного золота из нашей страны. При таком развитии событий мировые нефтяные котировки в конце текущего года могут снова вырасти до рекордных значений. В таком случае, даже продавая смесь Urals с большим дисконтом, отечественные нефтяные компании смогут заработать рекордную прибыль, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Опасения относительно того, что попытки так называемой «Большой семерки» отрегулировать экспорт российской нефти приведут лишь к возникновению хаоса и росту мировых цен уже начали сказываться на глобальном рынке. Сегодня нефть уверенно растет, прибавляя чуть менее 3% и тем самым стимулируя покупки акций российской нефтянки.

Пока же G-7 призвала «все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка». Ни о каких санкциях к странам, желающих покупать нефть из России на рыночных условиях, речи при этом не идет.

Зато Европа заговорила еще и об установлении «потолка» цен на российский газ, что грозит прекращением его экспорта из России в ЕС и, соответственно, ростом цен. Пока, впрочем, газ резко дешевеет на информации о заполнении европейских хранилищ опережающими темпами. Сегодня котировки газа рухнули более чем на 10% — до $2,2 тыс. за тысячу кубометров.

На этом фоне прервали восходящий тренд от середины июня и залегли в боковик акции крупнейшего российского независимого производителя СПГ — компании «НоваТЭК». Но большинство аналитиков позитивно смотрит на бумагу в среднесрочной перспективе, ожидая ее роста с наступлением холодов.

Более чем на 2% дешевеют акции «Лукойла». Столь небольшой размер снижения после вчерашнего более чем 10-процентного роста говорит о том, что по бумаге идет фиксация спекулятивной прибыли, но основная масса инвесторов держит ее в портфеле, ожидая новостей про выплату дивидендов.

Второй день подряд сильно растет Сбербанк, от которого также ждут дивидендов. Пока инвесторы игнорируют информацию, что убыток банковского сектора в первом полугодии составил 1,5 трлн руб., а также слова первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что ни по одному из сценариев Банк России легкой жизни для себя и банковской индустрии не видит.

С точки зрения технического анализа, акции Сбера сейчас пытаются пробить сопротивление, но для этого нужны драйверы. При их отсутствии акции рискуют вернуться в боковик 115—140 руб., в котором они торгуются с конца мая.

На 7% взлетели акции «Аэрофлота» на информации о том, что правительство продлило программу субсидирования кредитов для лизинговых компаний, закупающих отечественную авиатехнику. С фундаментальной точки зрения, впрочем, акции крупнейшего российского авиаперевозчика выглядят очень слабо.

В «красной» зоне много бумаг эмитентов «новой экономики», теряющих от 0,5 до 3-х процентов. Охлаждение интереса к этому сектору — нормальное явление в то время, когда идет активная скупка «голубых фишек».

Индекс Мосбиржи завершает неделю в зоне сопротивления 2450—2500 пунктов, но несмотря на это, а также локальную перекупленность рынка и «фактор пятницы», ярко выраженного желания фиксировать прибыль не видно. Это дает надежды на продолжение роста на следующей неделе, хотя небольшая коррекция весьма вероятна.

На рублевом фронте все спокойно. Внутридневная волатильность курса рубля в последние дни очень низка, что провоцирует уход спекулянтов с этого сегмента рынка. С фундаментальной точки зрения рубль нащупал равновесие, которое в отсутствие потрясений обещает сохраниться и на следующей неделе.