Новак пообещал Западу прекращение поставок нефти

Страны «Большой семерки» договорились рассмотреть вопрос о введении запрета на транспортировку российской нефти, которая была продана выше определенной цены. Решение может быть принято уже сегодня, 2 сентября. Как сообщает Reuters, спецоперация на Украине и ее экономические последствия — в частности, резкий рост цен на продовольствие и энергоносители — были основными темами, которые обсуждали главы стран G7 в Баварских Альпах.

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Ограничение цены российской нефти, как полагают на Западе, усилит давление на Россию. Идея заключается в том, чтобы привязать стоимость финансовых услуг, страхования и доставки нефтеналивных грузов к некоему ценовому потолку. Грузоотправитель или импортер смогут получить эти услуги только в том случае, если обязуются установить определенную цену на российскую нефть. Более того, пишет Reuters, G7 также изучает возможность ограничения цен на газ — на этом особенно настаивает Италия, сообщили агентству официальные лица. А Франция призвала ограничить цены вообще на все энергоносители.

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Эксперты уже предупреждают, что реализация таких планов может иметь самые неприятные последствия. Тамас Варга из брокерской компании PVM полагает, что Путин, например, может в ответ принять решение о сокращении экспорта энергоносителей, что неизбежно приведет к росту цен.

И мнение Варги имеет под собой реальные основания. Как сообщает «Интерфакс», вице-премьер Александр Новак уже заявил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.

«Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — предупредил он.

По мнению Новака, планы Запада по ограничению цены российской нефти представляют собой полный абсурд. Попытки вмешательства в рыночные механизмы нефтяной отрасли, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, приведут только к дестабилизации отрасли и нефтяного рынка, убежден вице-премьер. Он убежден, что за это в первую очередь заплатят те же потребители — европейские, американские — которые уже сегодня платят высокую цену.

Новак также отметил, что не слышал, чтобы к эмбарго на закупки российской нефти намеревались присоединиться Индия и Китай. Комментируя мнение Вашингтона, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение подобных мер не удешевит нефть, а просто полностью разрушит рынок.

«Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд, который обсуждается всеми», — отметил вице-премьер.

Аттракцион «русские грабли»

Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировом рынке, напоминает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». И если условия участия в мировой нефтеторговле станут неприемлемыми — естественно, страна выключится из этого процесса. Российская нефть перестанет поступать на рынок, а значит, объем предложения резко сократится.

Россия — второй по объемам экспорта поставщик; при ее выходе с рынка нефть резко вырастет в цене, и сценарий в 400 долларов за баррель может оказаться оптимистичным, полагает политолог. Энергетический кризис в Европе уже набирает обороты — складывается ощущение, что США нацелены добить экономику Евросоюза и специально стремятся довести ситуацию до абсолютного кризиса. Россия же при любом раскладе сможет реализовать свои объемы нефти: пусть и с дисконтом, но покупатель найдётся в Азии или Африке.

«Ручное управление рыночными механизмами всегда приводит к пустым полкам — в России это знают, потому что мы помним опыт перестройки, когда цена была обозначена, но купить ничего по этой цене было нельзя, — напоминает Донцов. — Сейчас такая же история формируется на рынке нефти. Западные страны ускоренно рушат свои уклады: отменяют право на частную собственность, вмешиваются в рыночные инструменты, дискриминируют по национальному признаку, отказываются от туристического потока», — указывает политолог.

Куда ведет гонка за дешевизной

Ограничения на цену продажи российской нефти стремятся ввести в основном страны, которые отказываются от её покупок — США и члены ЕС, обращает внимание главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Таким образом, они делают это «не для себя, а для соседа».

Но если предположить, что гипотетически к лимиту присоединятся другие страны-потребители российской нефти, то в большой части мирового рынка сложится парадоксальная ситуация. Спрос на товар сохраняется высоким, а цена ограничена административно. Последствия примерно такого положения много десятилетий наблюдали жители СССР в потребительской сфере. Товары из магазинов исчезают, а на рынках — в том числе на «чёрных» — продаются по спекулятивным ценам.

Нефтяной потолок приведёт к общему повышению цен, то есть к результату, прямо противоположному западным ожиданиям, уверен Гойхман. Россия — далеко не единственный производитель и поставщик «чёрного золота». Если ограничить ей цены и выдавить таким образом с рынка, то другие станут эти цены поднимать — в полном соответствии со спросом. И импортёрам придётся платить больше. Кстати, и на российскую нефть при её низких ценах спрос резко поднимется. И многие страны не устоят перед соблазном покупать её, либо не присоединившись к «конвенции», либо в обход неё. Например, будут подмешивать российские сорта к другим, скрывать поставки. Расцветёт реэкспорт из других стран.

Но возможен ли в принципе «потолок» ниже рыночных цен? Для этого нужно, считает эксперт, чтобы его приняли практически все покупатели российской нефти. В том числе в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке. Иначе поставки в значительной степени будут переориентироваться от стран, где цена лимитирована, к другим. И вот такая идея «всеобщего согласия» практически нереализуема, уверен Гойхман. У азиатских потребителей (в частности, у Китая и Индии, где Urals продаётся в больших объёмах и с крупным дисконтом) нет заинтересованности в лимитировании цен. А опасения по поводу сокращения добычи в России и поставок из-за низких цен тем более будут препятствовать их согласию.

Возмутится и ОПЕК, увидев в этом принципиальную возможность ограничить и цены стран картеля. Организация поддержит российский экспорт, тем более, что США пока исключили введение вторичных санкций для стран, не принявших предложение о лимите цен для России.

В общем, все достаточно прозрачно. Сейчас Россия экспортирует примерно 7,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Доля российской нефти в её мировом потреблении — 5%, нефтепродуктов — 10%. Если теоретически представить их уход из экспортных объёмов, мировая цена может подняться невероятно. Заместить такие объёмы в существенной степени невозможно, цены всё равно поднимутся, заключает Марк Гойхман. И тогда те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140.

Кто уговорит азиатов нагнуться под потолок?

По состоянию на 2022 год в ОПЕК+ входят 23 государства Ближнего Востока, Африки и Азии, напоминает Валерий Корнейчук, доцент, эксперт Высшей школы управления финансами. Государства—члены ОПЕК+ владеют 77% всех разведанных запасов нефти и производят 44% от объёмов добычи нефти во всём мире, оказывая тем самым огромное влияние на рынок чёрного золота. Россия является членом ОПЕК+ и на нее приходится порядка 14% мировой нефтедобычи.

Страны ОПЕК+ в рамках действующего соглашения учитывают интересы России. Любое изменение объема нефтедобычи согласовывается с Россией в выделяемых ей квотах от ОПЕК+. Визит Джо Байдена, который посетил Саудовскую Аравия с целью договориться о повышении нефтедобычи с тем, чтобы сбить мировые цены на нефть, не принес желаемых результатов. Теперь у стран G7 новая идея: они рассчитывают снизить их путем установления некоего «потолка цен» на российскую нефть.

С точки зрения Запада, такой «потолок» суммарно снизит мировые цены на энергоносители — администрация США и Еврокомиссия рассчитывают тем самым если и не победить, то хотя бы обуздать инфляцию, которая уже превысила 9% в Евросоюзе и 8,5% в США соответственно. Однако, указывает Корнейчук, американцы либо не учитывают, что замахиваются на стержень мировой экономики — рынок энергоносителей, функционирующий на основе баланса спроса и предложения — либо просто уже не видят другого выхода, даже понимая, что введение потолка цен на нефть, добываемую Россией, работающей в тесном союзе со странами-членами ОПЕК+, приведет к турбулентности на рынке и обрушит его.

Россия просто прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут эти ценовые ограничения, поскольку это не будет соответствовать ее интересам, подтверждает эксперт. Сегодня Россия уже перенаправляет прежде бывшие «европейскими» нефтяные потоки в Китай, Индию и страны АТР, которые покупают нефть с приемлемым для России дисконтом. Оказать влияние на эти страны заставить их «нагнуться под потолок» лидерам G7 вряд ли удастся.

А ведь к процессу нужно привлечь и другие страны — в частности, Турцию, Южную Африку и Норвегию. Но они также проводят независимую от США политику. В условиях изменения списка поставщиков нефти возникнет ажиотажный спрос, и стоимость черного золота может преодолеть планку в 300 долларов и выше за баррель. А это будет означать мировой энергетический кризис и, как следствие, рецессию.