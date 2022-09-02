Новак пообещал Западу прекращение поставок нефти

Страны «Большой семерки» договорились рассмотреть вопрос о введении запрета на транспортировку российской нефти, которая была продана выше определенной цены. Решение может быть принято уже сегодня, 2 сентября. Как сообщает Reuters, спецоперация на Украине и ее экономические последствия — в частности, резкий рост цен на продовольствие и энергоносители — были основными темами, которые обсуждали главы стран G7 в Баварских Альпах.
Ограничение цены российской нефти, как полагают на Западе, усилит давление на Россию. Идея заключается в том, чтобы привязать стоимость финансовых услуг, страхования и доставки нефтеналивных грузов к некоему ценовому потолку. Грузоотправитель или импортер смогут получить эти услуги только в том случае, если обязуются установить определенную цену на российскую нефть. Более того, пишет Reuters, G7 также изучает возможность ограничения цен на газ — на этом особенно настаивает Италия, сообщили агентству официальные лица. А Франция призвала ограничить цены вообще на все энергоносители.
Эксперты уже предупреждают, что реализация таких планов может иметь самые неприятные последствия. Тамас Варга из брокерской компании PVM полагает, что Путин, например, может в ответ принять решение о сокращении экспорта энергоносителей, что неизбежно приведет к росту цен.
И мнение Варги имеет под собой реальные основания. Как сообщает «Интерфакс», вице-премьер Александр Новак уже заявил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.
«Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — предупредил он.
По мнению Новака, планы Запада по ограничению цены российской нефти представляют собой полный абсурд. Попытки вмешательства в рыночные механизмы нефтяной отрасли, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, приведут только к дестабилизации отрасли и нефтяного рынка, убежден вице-премьер. Он убежден, что за это в первую очередь заплатят те же потребители — европейские, американские — которые уже сегодня платят высокую цену.
Новак также отметил, что не слышал, чтобы к эмбарго на закупки российской нефти намеревались присоединиться Индия и Китай. Комментируя мнение Вашингтона, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение подобных мер не удешевит нефть, а просто полностью разрушит рынок.
«Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд, который обсуждается всеми», — отметил вице-премьер.
Аттракцион «русские грабли»
Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировом рынке, напоминает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». И если условия участия в мировой нефтеторговле станут неприемлемыми — естественно, страна выключится из этого процесса. Российская нефть перестанет поступать на рынок, а значит, объем предложения резко сократится.
Россия — второй по объемам экспорта поставщик; при ее выходе с рынка нефть резко вырастет в цене, и сценарий в 400 долларов за баррель может оказаться оптимистичным, полагает политолог. Энергетический кризис в Европе уже набирает обороты — складывается ощущение, что США нацелены добить экономику Евросоюза и специально стремятся довести ситуацию до абсолютного кризиса. Россия же при любом раскладе сможет реализовать свои объемы нефти: пусть и с дисконтом, но покупатель найдётся в Азии или Африке.
«Ручное управление рыночными механизмами всегда приводит к пустым полкам — в России это знают, потому что мы помним опыт перестройки, когда цена была обозначена, но купить ничего по этой цене было нельзя, — напоминает Донцов. — Сейчас такая же история формируется на рынке нефти. Западные страны ускоренно рушат свои уклады: отменяют право на частную собственность, вмешиваются в рыночные инструменты, дискриминируют по национальному признаку, отказываются от туристического потока», — указывает политолог.
Куда ведет гонка за дешевизной
Ограничения на цену продажи российской нефти стремятся ввести в основном страны, которые отказываются от её покупок — США и члены ЕС, обращает внимание главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Таким образом, они делают это «не для себя, а для соседа».
Но если предположить, что гипотетически к лимиту присоединятся другие страны-потребители российской нефти, то в большой части мирового рынка сложится парадоксальная ситуация. Спрос на товар сохраняется высоким, а цена ограничена административно. Последствия примерно такого положения много десятилетий наблюдали жители СССР в потребительской сфере. Товары из магазинов исчезают, а на рынках — в том числе на «чёрных» — продаются по спекулятивным ценам.
Нефтяной потолок приведёт к общему повышению цен, то есть к результату, прямо противоположному западным ожиданиям, уверен Гойхман. Россия — далеко не единственный производитель и поставщик «чёрного золота». Если ограничить ей цены и выдавить таким образом с рынка, то другие станут эти цены поднимать — в полном соответствии со спросом. И импортёрам придётся платить больше. Кстати, и на российскую нефть при её низких ценах спрос резко поднимется. И многие страны не устоят перед соблазном покупать её, либо не присоединившись к «конвенции», либо в обход неё. Например, будут подмешивать российские сорта к другим, скрывать поставки. Расцветёт реэкспорт из других стран.
Но возможен ли в принципе «потолок» ниже рыночных цен? Для этого нужно, считает эксперт, чтобы его приняли практически все покупатели российской нефти. В том числе в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке. Иначе поставки в значительной степени будут переориентироваться от стран, где цена лимитирована, к другим. И вот такая идея «всеобщего согласия» практически нереализуема, уверен Гойхман. У азиатских потребителей (в частности, у Китая и Индии, где Urals продаётся в больших объёмах и с крупным дисконтом) нет заинтересованности в лимитировании цен. А опасения по поводу сокращения добычи в России и поставок из-за низких цен тем более будут препятствовать их согласию.
Возмутится и ОПЕК, увидев в этом принципиальную возможность ограничить и цены стран картеля. Организация поддержит российский экспорт, тем более, что США пока исключили введение вторичных санкций для стран, не принявших предложение о лимите цен для России.
В общем, все достаточно прозрачно. Сейчас Россия экспортирует примерно 7,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Доля российской нефти в её мировом потреблении — 5%, нефтепродуктов — 10%. Если теоретически представить их уход из экспортных объёмов, мировая цена может подняться невероятно. Заместить такие объёмы в существенной степени невозможно, цены всё равно поднимутся, заключает Марк Гойхман. И тогда те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140.
Кто уговорит азиатов нагнуться под потолок?
По состоянию на 2022 год в ОПЕК+ входят 23 государства Ближнего Востока, Африки и Азии, напоминает Валерий Корнейчук, доцент, эксперт Высшей школы управления финансами. Государства—члены ОПЕК+ владеют 77% всех разведанных запасов нефти и производят 44% от объёмов добычи нефти во всём мире, оказывая тем самым огромное влияние на рынок чёрного золота. Россия является членом ОПЕК+ и на нее приходится порядка 14% мировой нефтедобычи.
Страны ОПЕК+ в рамках действующего соглашения учитывают интересы России. Любое изменение объема нефтедобычи согласовывается с Россией в выделяемых ей квотах от ОПЕК+. Визит Джо Байдена, который посетил Саудовскую Аравия с целью договориться о повышении нефтедобычи с тем, чтобы сбить мировые цены на нефть, не принес желаемых результатов. Теперь у стран G7 новая идея: они рассчитывают снизить их путем установления некоего «потолка цен» на российскую нефть.
С точки зрения Запада, такой «потолок» суммарно снизит мировые цены на энергоносители — администрация США и Еврокомиссия рассчитывают тем самым если и не победить, то хотя бы обуздать инфляцию, которая уже превысила 9% в Евросоюзе и 8,5% в США соответственно. Однако, указывает Корнейчук, американцы либо не учитывают, что замахиваются на стержень мировой экономики — рынок энергоносителей, функционирующий на основе баланса спроса и предложения — либо просто уже не видят другого выхода, даже понимая, что введение потолка цен на нефть, добываемую Россией, работающей в тесном союзе со странами-членами ОПЕК+, приведет к турбулентности на рынке и обрушит его.
Россия просто прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут эти ценовые ограничения, поскольку это не будет соответствовать ее интересам, подтверждает эксперт. Сегодня Россия уже перенаправляет прежде бывшие «европейскими» нефтяные потоки в Китай, Индию и страны АТР, которые покупают нефть с приемлемым для России дисконтом. Оказать влияние на эти страны заставить их «нагнуться под потолок» лидерам G7 вряд ли удастся.
А ведь к процессу нужно привлечь и другие страны — в частности, Турцию, Южную Африку и Норвегию. Но они также проводят независимую от США политику. В условиях изменения списка поставщиков нефти возникнет ажиотажный спрос, и стоимость черного золота может преодолеть планку в 300 долларов и выше за баррель. А это будет означать мировой энергетический кризис и, как следствие, рецессию.