ОСАГО как кнут и пряник

Сегодня Банк России объявил, что с 13 сентября будут изменены тарифы полиса ОСАГО. Причина принятия подобного решения — подорожание запасных частей. Известно, что соответствующее указание уже зарегистрировано Минюстом РФ.

Согласно распространенному ЦБ РФ сообщению, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Таким образом, страховщики, по мнению регулятора, смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях взлетевших цен на запчасти.

При этом для водителей легковых автомобилей базовая ставка будет рассчитываться в промежутке от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта же коридор будет увеличен в обе стороны на 17,8%.

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Для примерных водителей ОСАГО станет дешевле

Эксперты рынка разделилась в своей оценке нововведений. С одной стороны, как ранее писал «Эксперт», расширение коридора соответствует индивидуализации ОСАГО, а также способствует конкуренции на рынке страхования. С другой —это означает заметный рост цен на полисы, что, в свою очередь, может привести к увеличению числа лиц, которые окажутся на дорогах без соответствующих их реальному статусу страховых документов или вообще без полиса.

Кроме того, открытым остаются вопросы, могут ли изменения, предложенные ЦБ, отрицательно повлиять на продажи авто, и не усложнят ли они работу транспортных компаний.

Как заявили «Эксперту» в Российском союза автостраховщиков (РСА), грядущие изменения все же несут за собой финансовую пользу для самих автомобилистов. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, новый этап индивидуализации тарифов, который начался еще в 2019 голу, позволит сохранить цену на обязательную «автогражданку» для безаварийных водителей и поднять ее лишь для тех, кто представляет реальную опасность на дороге для других участников движения.

«Для водителей изменение тарифов станет экономическим стимулом к безаварийному вождению. При этом мы видим, что, работая в течение двух с половиной месяцев по новым справочникам, в которых цены на запчасти выросли почти на 30%, рост средней цены ОСАГО остался в пределах 10%, а безаварийные водители ощутили лишь минимальное увеличение стоимости полиса», — отметил он в своем комментарии.

Автоэксперт Максим Пастушенко в беседе с корреспондентом «Эксперта» напомнил, что расширение коридора полисов планировалось более года назад, однако изменить границы планировали на фоне коррекции принципов расчета коэффициента страховки (КВС).

«Хотели внести различные дополнительные параметры, например, учет числа штрафов, ввести возможность повсеместного использования параметрических датчиков, учитывающих стиль вождения и так далее. И на самом деле тогда тариф формально не только увеличился бы, но и в некоторых случаях уменьшился», — заметил эксперт.

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Максим Пастушенко уверен, что изменения тарифов полисов ОСАГО не окажут принципиального влияния на рынок продаж автомобилей.

«Машины стоят уже очень дорого, их мало приобретают. Если раньше полис стоил 5 тысяч, а сейчас будет в цене около 5,5 — 6 тысяч, то на фоне 2 — 3 млн за среднестатистический автомобиль гольф класса, это минимальная разница. При этом, есть и другой интересный факт: из-за роста цен на запчасти, ремонт авто в случае аварии будет стоить уже, например, не 100 тысяч, как раньше, а все 300 тысяч. И в таком случае, может лучше потратить на тысячу больше на полис ОСАГО? Но тут уж у кого какой подход», — резюмировал он.

В свою очередь партнер практики Инвестиционного консалтинга и оценки Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Юлия Белогорцева отметила в комментарии «Эксперту» другой аспект новой политики в сфере страхования автомобилей. Она напомнила, что до марта текущего года тарифы ОСАГО устанавливались сроком на год, и предыдущее повышение было в январе. Теперь Банк России может менять тарифы неограниченное число раз в год, и текущее повышение может быть не последним.

«При установлении более широких границ коридора регулятор руководствуется стремлением к либерализации рынка ОСАГО, то есть предоставлению страховщикам большей свободы для конкуренции. Однако пересмотр тарифов не привел к изменению потолка страховых выплат. Он остался на уровне 400 тысяч рублей при ущербе автомобилю или другому имуществу и до 500 тысяч рублей в случае ущерба здоровью. И хотя вопрос об увеличении лимита выплат по ОСАГО периодически обсуждается, в ближайшей перспективе этого не произойдет», — заметила она.

Страховщики «отсеивают» нежелательных клиентов в режиме онлайн

Практика показывает, что повышение страховых тарифов происходит сразу же после расширения тарифной «вилки», но понижать их до нижней границы коридора страховщики не торопятся, подчеркнула эксперт. Поэтому ОСАГО для автовладельцев с низкой категорией риска, скорее всего, не станет дешевле.

«С ростом тарифов проблемы страхователей не уменьшатся. Несмотря на то, что страховщики не могут отказывать оформлении ОСАГО, они не хотят заключать договора с автовладельцами с высокой категорией риска. Поэтому некоторые компании стали использовать онлайн-сервисы для “отсева” неблагонадежных клиентов, которые попросту не могут заполнить форму на сайте и перейти к оплате договора, а получают сообщение о “технических неисправностях”. Реформа рынка ОСАГО будет более эффективной, если рынок покинут недобросовестные игроки», — рассказал Юлия Белогорцева.

Она считает, что повышение тарифов все же могут на себе ощутить не только недобросовестные автовладельцы. Например, под повышенные тарифы могут попасть и те, кто аварий не допускал. В их числе молодые водители, автовладельцы, не имеющие достаточного опыта вождения, а также водители такси и коммерческого транспорта.

«Сегодня лишь один из четырех водителей такси имеет соответствующий полис ОСАГО. Большинство из них, приобретая полис страхования, не указывают, что транспортное средство используется в качестве такси. Рост тарифов, вероятно, увеличит число таких “уклонистов”» — заключила она.

Впрочем, следует заметить, что изменение тарифной сетки ОСАГО в значительной степени, является вынужденной мерой. Нестабильная ситуация на авторынке, в особенности — на рынке запчастей, может привести к тому, что сфера автострахования без новых границ погрузится в настоящий хаос. Хотя бы потому, что уход многих марок авто приводит к необходимости искать нужные запчасти заграницей и транспортировать их в РФ, что значительно увеличивает риски и затраты для страховщиков. Кроме того, индивидуализации тарифов хотели многие автомобилисты. И кажется, пришло время проверить, как будет работать их «мечта» на практике.