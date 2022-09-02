«Большая семёрка» стукнулась головой о потолок

2 сентября группа G7 объявила о решении ввести верхний уровень («потолок») цен на российскую нефть начиная с 5 декабря этого года, а на нефтепродукты – с 5 февраля следующего. Конкретный показатель будет обсужден позднее. Скорее всего, нефть оценят в диапазоне $40–60 за баррель. Основным механизмом принуждения в G7 намерены сделать запрет на глобальные морские перевозки российского сырья, предназначенного для продажи по ценам выше установленных «семеркой».

Одновременно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ограничить цены и на российский газ.

Накануне вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат ценовой потолок. И это означает, что мировые углеводородные рынки ожидают глубокие потрясения. Во всяком случае, 3 сентября СП-1 прокачку газа, как только что сообщил «Газпром», не возобновит. С последней турбины Siemens потекло масло.

Есть ли жизнь без российской нефти

Итак, G7 2 сентября все-таки согласовала введение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты. Пятые числа сентября и февраля выбраны не случайно: в эти дни должны начать действовать две фазы эмбарго Евросоюза, в который входят три члена «большой семёрки» – Германия, Франция и Италия. Сначала частичное (доставка танкерами) на российскую сырую нефть, а затем и на продукты её переработки. Таким образом остальные участники G7 — США, Великобритания, Канада и Япония – намерены не просто поддержать европейских союзников в энергетической санкционной войне против России, но и, как уверена американский министр финансов Джанет Йеллен, обрушить мировые цены на нефтяном рынке.

Поэтому, как указывается в соответствующих документах G7, «сроки введения потолка цен будут согласованы со сроками вступления в силу санкций ЕС».

Пока конкретный уровень потолка цен G7 не установила. Это будет сделано позже, в результате формирования, как заявляют в «семерке», «широкой коалиции стран, решивших его придерживаться и на основании ряда технических аспектов». Так или иначе, до 5 декабря цифра будет опубликована. Но главное в другом: при необходимости она, как предупредили в G7, будет пересматриваться.

Иными словами, над Россией нависнет дамоклов меч постоянно снижаемых силовым методом нефтяных цен.

Напомним, что идея ценового потолка впервые публично еще в марте этого года была озвучена помощником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Но не вызывает сомнения, что возникла она в окружении главы минфина Джанет Йеллен. Кстати, в мае, когда в Брюсселе обсуждался шестой пакет санкций против России, в который и было имплантировано сначала предложение полного, а затем (под давлением Венгрии) частичного нефтяного эмбарго, Йеллен высказывалась за замену эмбарго ценовым потолком. Но идея не прошла: в начале июня Совет Европы официально объявил эмбарго, а в конце месяца на саммите G7 было принято решение о разработке и внедрении дополнительно к нефтяному эмбарго США, Великобритании и Канады, а затем и ЕС, предела цен на российскую нефть.

В течении лета эта антироссийская инициатива активно обсуждалась не только в столицах стран «большой семёрки». Эмиссары американского Минфина объездили чуть ли не все страны мира – как добывающие, так и потребляющие нефть. Джо Байден сам посетил в июле Израиль, а затем Саудовскую Аравию, куда съехались также лидеры стран Персидского залива. Всех их американский президент пытался уговорить добывать нефти больше (в случае Израиля – меньше потреблять), чтобы глобально заменить российскую нефть, а заодно сбросить нынешнюю цену. (Дело в том, что Джанет Йеллен почему-то уверена, что ценовой потолок не только лишит Москву сверхдоходов от экспорта нефти, но и приведет к глобальному снижению её стоимости.)

О том, каким будет непосредственно ценовое выражение «потолка», высказывались разные предположения. Японский премьер Фумио Кисида, например, говорил о 50-процентной скидке к Brent. На тот момент североморский сорт торговался на уровне $120 за баррель. То есть, цену Urals могли бы ограничить 60 долларами. Впрочем, Bloomberg указывал и на $48.

Но здесь важна даже не конкретная цифра. Важен принцип её применения и изменения. К примеру, в последних документах G7 подчеркивается, что «будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям». Это означает, что, по всей вероятности, южная ветка нефтепровода «Дружба», по которой российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию и Чехию, будет и после 5 декабря функционировать на основе нынешних ценовых условий. Что же касается Германии и Польши, то здесь все сложнее: канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что «Дружба» в Германию будет перекрыта уже в декабре этого года.

Все это дает основания предполагать, что ценовой потолок вполне может быть установлен в коридоре $40–60 за баррель. И тут возникает вполне естественный вопрос: а каким, собственно, образом G7 сможет заставить нас продавать нефть и продукты её переработки себе в убыток?

Да, сразу же после 24 февраля западные нефтяные компании, нефтетрейдеры, банки, транспортные и страховые корпорации попытались прервать нефтяные логистические цепочки, идущие из России. А с 15 мая крупнейшие в мире нефтетрейдеры Vitol (Швейцария) и Trafigoura (Сингапур) официально прекратили сотрудничество с российскими экспортерами, несмотря на то, что у Trafigoura, например, совместный бизнес с «Роснефтью» – в том числе в Индии.

И что же? В результате в этом году Urals торгуется в Индии и Китае, а также в ЕС со скидкой в $20–30 с бочки. То есть, при цене отсечения, установленной Минфином РФ на уровне $60, – в диапазоне от $72 до 89 за баррель. В среднем — около $80. В такой ситуации Россия, конечно, недополучает некоторую часть прибыли. Но ни о какой торговле в убыток речи не идет.

Куда уж ниже

Однако G7 предлагает механизм принуждения к соблюдению потолка цен на российскую нефть в виде запрета на обслуживание морских поставок – в случае, если она будет закупаться по цене выше «потолочной». Речь, в частности, идет о страховании и финансировании перевозчиков.

В британском минфине, например, уточняют: «Мы утвердили наше общее политическое намерение финализировать и реализовать всеобщий запрет на услуги, которые обеспечивают морскую перевозку российских нефти и нефтепродуктов по миру – оказание таких услуг будет разрешено только, если нефть и нефтепродукты будут закупаться не выше определенной цены (“потолка цен”)».

Это довольно занятная идея – причем, главным образом, не для России. Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, до сих пор до двух третей морских перевозок российской нефти проводится греческими танкерами, и большую часть страхования этих перевозок до последнего времени осуществляла британская компания Lloyds. Получается, что ценовой потолок G7 первым делом угробит основной внешний бизнес Греции – тем более, что и ЕС объявил танкерное эмбарго.

Что же до России, то здесь уже создано специализированное перестраховочное агентство. Такие же структуры есть в Китае и Индии. Найдутся и танкеры.

В G7 надеются на то, что ценовой потолок поддержит Индия. Но вот в чем дело: в этой стране значительные доли в государственных и частных НПЗ принадлежат «Роснефти». Вряд ли эти предприятия согласятся принять ценовой потолок. Да и правительство Индии в этом случае рискует столкнуться с непониманием в рамках БРИКС и ШОС. Одно дело договариваться на уровне компаний и совсем другое – ударить по национальным интересам России. Тем более, что вице-премьер Александр Новак 1 сентября предупредил: страны, которые поддержат ценовой потолок G7, российскую нефть и нефтепродукты больше не получат.

Между тем, нефтедобывающие страны – Бразилия и Саудовская Аравия – в последнее время тоже наращивают импорт российских нефтепродуктов. И им, казалось бы, выгодно покупать их дешевле. Но саудиты и другие арабские страны Персидского залива изначально отвергли саму идею ценового потолка. И понятно почему: зачем им соглашаться на то, что российская нефть будет стоить, скажем, $40 за бочку? Чтобы экспортировать свою нефть по такой же цене, как на это рассчитывает Джанет Йеллен? Но как показали события пандеймийного 2020 года, саудовский бюджет верстается без дефицита по цене в $70 за баррель. Тогда как российский выживает и при $40–42.

При этом надо учесть, что согласно последнему прогнозу ОПЕК, профицит на мировом рынке нефти на рубеже 2022–2023 годов не превысит 1 млн баррелей в сутки. Россия на глобальный рынок выбрасывает 7,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Европейское эмбарго и так приведет к значительному глобальному дефициту сырья. И даже при условии закрытия бреши Саудовской Аравией и Ираном цена на нефть, как бы на это ни надеялась Джанет Йеллен, не упадет, а скорее всего, возрастет с нынешних $97 до примерно $200. А этого западная экономика может и не выдержать. Тем более, что Эр-Рияд идею ценового потолка, так же, как и Пекин (по крайней мере, пока) не поддерживает.

Есть ли жизнь без российского газа

Но интригой с потолком цен на российскую нефть и последствиями его введения события на мировом рынке энергоносителей не ограничиваются. 2 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически закрутила вентиль на газопроводе «Северный поток – 1», который с 31 августа по 2 сентября находится на ремонте. Она заявила: «Пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу», – и сообщила, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах глав минэнерго стран ЕС 9 сентября. Уходящий итальянский премьер Марио Драги ранее предупреждал, что уже в октябре вопрос о введении потолка цен обсудят лидеры Евросоюза.

2 сентября в директорате Еврокомиссии по энергетике утверждали, что комиссия изучает разные варианты потолка цен, в том числе на импорт из России и на оптовую продажу внутри ЕС. В частности, среди предложений было такое: установить потолок на отметке 90 евро за мегаватт-час (900 евро за одну тыс. кубометров). То есть, в 2-3 раза ниже нынешней спотовой цены, которая вечером 2 сентября составляла около $2150.

Тут надо заметить, что за несколько дней до этого от добровольного снижения цен на газ отказался премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. Чего же тогда ждать от «Газпрома»?

Правильно. Прекращения поставок в ЕС – по крайней мере, по «Северному потоку – 1». Вечером 2 сентября, после заявления Урсулы фон дер Ляйен, «Газпром» опубликовал итоги технического обслуживания последней действующей ГПА №24 на КС «Портовая», проведенного с 31 августа по 2 сентября совместно со специалистами производителя турбины, немецкой компании Siemens. Вот подробная выдержка из этого документа:

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС “Портовая”, выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens.

Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями.

Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод “Северный поток” полностью остановлен.»

Иными словами, подача газа в ЕС, если не считать украинский транзит (42 млн кубометров в сутки — в 7 раз меньше, чем в мае), практически остановлен. Ждем нового витка газовых цен.

