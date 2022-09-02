Страна ЕС помогла России установить рекорд по экспорту нефти

В последнем летнем месяце Россия поставила за границу рекордное количество нефти. По данным Института международных финансов (IIF), Россия еще никогда не продавала в августе так много нефти, как сейчас – почти 160 млн баррелей, т.е. в среднем 5,16 млн бар./д. В установлении рекорда «виноваты» как продавцы, т.е. российские нефтяники, так и покупатели, в основном из Азии и Европы, которая в преддверии вступления в силу 5 декабря частичного эмбарго на российскую нефть покупает ее в больших количествах. При этом часто забывают одну важную составляющую, без которой никакие рекорды в торговле невозможны – транспортную. Главными перевозчиками рекордных объемов российской нефти являются греческие судовладельцы.
«Россия экспортировала большую часть нефти на иностранных танкерах,- сообщил в интервью Business Insider главный экономист IIF Робин Брукс.- Экспорт в августе этого года оказался рекордным среди всех августов. Рекорд установлен при помощи в основном греческих танкеров».
Еще пару месяцев назад Reuters сообщил со ссылкой на данные Refinitiv Eikon, что Греция стала новым хабом для российской нефти по перегрузкам с судна на судно (STS). Перевозка российских нефти и нефтепродуктов до сих пор не является нарушением каких-либо законов или санкций, потому что европейские страны никак не могут договориться по методологии полного запрета на их транспортировку. Несмотря на все угрозы и жесткую риторику Москве пока удается продавать как Западу, так и Востоку большие объемы как нефти, так и газа, потому что крупнейшие трейдеры предпочитают не смешивать бизнес с политикой и продолжают покупать у России углеводороды, особенно если они продаются со скидками. К таким «беспринципным», по мнению антироссийски настроенных политиков, крупным торговым компаниям относятся, согласно данным мониторинга передвижений судов и портовым данным, швейцарский торговый гигант Vitol, англо-швейцарская компания Glencore, кипрский Gunvor, сингапурская фирма Trafigura. Они продолжают покупать огромные объемы российских нефти и нефтепродуктов, особенно, дизельного топлива. В ответ на упреки торговцы отвечают, что никаких санкций не нарушают, и подчеркивают, что скоро перестанут торговать российскими энергоносителями. Так, Vitol пообещал перестать покупать у России нефть к концу этого года, но за оставшиеся 4 месяца еще успеет купить много миллионов баррелей нефти Urals, Sokol и других российских марок.
Trafigura обещала перестать покупать нефть у «Роснефти» еще 15 мая и обещание сдержала, но она продолжает покупать ее у негосударственных российских компаний.
Glencore и вовсе ограничился обещанием не подписывать с российскими компаниями новых соглашений, что позволяет ему с чистой совестью работать по старым контрактам.
В помощи России в Брюсселе также обвиняют Швейцарию, потому что львиная доля российского сырья, включая углеводороды, проходит через эту страну и почти тысячу ее торговых компаний, торгующих полезными ископаемыми и сырьем. Однако справедливости ради следует сказать, пишет Oil Price, что в том, что Россия продолжает получать от торговли углеводородами десятки миллиардов долларов, больше всего виноваты все же Индия и Китай, которые, естественно, ни к каким санкциям против Москвы не присоединились.