Страна ЕС помогла России установить рекорд по экспорту нефти

В последнем летнем месяце Россия поставила за границу рекордное количество нефти. По данным Института международных финансов (IIF), Россия еще никогда не продавала в августе так много нефти, как сейчас – почти 160 млн баррелей, т.е. в среднем 5,16 млн бар./д. В установлении рекорда «виноваты» как продавцы, т.е. российские нефтяники, так и покупатели, в основном из Азии и Европы, которая в преддверии вступления в силу 5 декабря частичного эмбарго на российскую нефть покупает ее в больших количествах. При этом часто забывают одну важную составляющую, без которой никакие рекорды в торговле невозможны – транспортную. Главными перевозчиками рекордных объемов российской нефти являются греческие судовладельцы.

«Россия экспортировала большую часть нефти на иностранных танкерах,- сообщил в интервью Business Insider главный экономист IIF Робин Брукс.- Экспорт в августе этого года оказался рекордным среди всех августов. Рекорд установлен при помощи в основном греческих танкеров».