Российский авиализинг не оставили без длинных и дешевых денег

Как стало известно сегодня, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующую программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые компании берут для закупки российских самолётов с целью последующей передачи их отечественным авиаперевозчикам.

Благодаря такому шагу, указанная программа теперь распространяется не только на кредиты, взятые в 2008 — 2021 годах, но и на займы, оформленные в текущем году. Согласно решению главы кабина, для ее дофинансирования из федерального бюджета будет выделено примерно 10 млрд рублей, сообщает официальный сайт правительства РФ.

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Субсидии увеличивают спрос на российскую авиатехнику

Программа субсидирования процентных ставок лизинговым компаниям, закупающим отечественную авиатехнику, была запущена еще в 2012 году. В ее рамках государство возмещает 90% затрат на уплату процентов по кредитам. В настоящее время в связи с санкционным давлением Запада на Россию в целом и на ее гражданскую авиацию в частности этот инструмент поддержки приобрел особую актуальность.

На сегодняшнем заседании правительства Михаил Мишустин так прокомментировал очередной «антисанкционный» шаг властей: «В течение последних десяти лет действует механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, которые российские лизинговые компании брали на закупку отечественных воздушных судов. Эта мера показала хорошую эффективность, помогла промышленности увеличить спрос на авиатехнику».

Он добавил, что продление программы не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. «Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров», — указал премьер.

Стоит отметить, что в настоящее время по продленной программе субсидируется, помимо прочего, приобретение в лизинг авиаперевозчиками 59 самолётов Sukhoi Superjet из которых 7 построены в 2022 году.

Как пояснил «Эксперту» исполнительный директор и руководитель аналитической службы отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, субсидирование в данном случае необходимо для того, чтобы возможность получать в лизинг воздушные суда отечественного производства стала более доступной для российских авиакомпаний, поскольку лизингодателям, деятельность которых заточена под отечественное авиастроение, для эффективного функционирования нужны длинные и дешевые деньги.

«Эта мера поддержки актуальна до тех пор, пока лизинговые компании не вернут кредиты, привлеченные под финансирование отечественной техники. Либо пока сами кредиты не станут “длинными и дешевыми”. Речь не идет о том, чтобы лизингодатели могли использовать данный механизм для финансирования поставок западной техники», — отметил эксперт.

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Среди предложений лизингодателей скоро появятся новые самолеты

Между тем, в настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация еще не сертифицировало версию того же «Сухого Суперджета» без зарубежных комплектующих. Получить сертификат на полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet New планируется в 2023 году, а запустить в серийное производство с первоначальным объемом выпуска около 20 бортов в год — в 2024-м. По крайней мере, такие сроки назывались ранее представителями производящей SSJ и входящей в ОАК компании «Иркут». Соответственно, пока речь идет о закупках тех самолетов данного типа, о которых нельзя сказать, что они полностью сделаны в России.

«Что касается импортозамещенных или не импортозамещенных самолетов, то здесь совершенно очевидно, что какое-то количество “Суперджетов” прежних конфигураций достраивается. И их тоже нужно финансировать. Мое мнение — точно также, как сейчас субсидируются проценты по кредитам, предоставляемым лизингодателям для поставок Superjet 100, будут субсидироваться проценты для поставок Superjet New, МС-21 и других самолетов», — подчеркнул Олег Пантелеев.

В целом, по его мнению, такой инструмент, как субсидирование, зарекомендовал себя как привлекательный и востребованный. «Мы видим, что благодаря различным мерам поддержки, в том числе и нацеленным на снижение финансовой нагрузки на перевозчиков, обновляющим свой парк за счет “Суперджетов”, удалось сформировать достаточно внушительный флот воздушных судов данного типа у ряда российских авиакомпаний», — констатировал эксперт.

Между тем, с высокой долей вероятности можно предположить, что программа субсидирования лизингодателей будет пролонгирована и в следующие годы. По крайней мере, предпосылки к этому имеются.

«Есть лизинговая компания ГТЛК, которое в свое время была создана для того, чтобы работать в интересах отечественной транспортной индустрии, в том числе и авиапроизводителей. Она работает с теми самолетами, которые сейчас российская авиапромышленность предлагает. Они уже финансировали и SSJ 100, и L-410 для местных линий, и вертолеты, как для многоцелевого применения, так и в рамках развития санавиации. Сейчас у ГТЛК в рамках подписанного с авиакомпанией «Аврора» меморандума “в портфеле”, помимо вышеупомянутых, еще и самолеты Ил-114-300 и “Байкал”. Я уверен, что по мере того, как те или иные новые отечественные воздушные суда будет можно продавать как продукт — то есть будет понятна их стоимость, можно будет вычислить лизинговую ставку и так далее — они появятся среди предложений лизингодателя», — заключил Олег Пантелеев.