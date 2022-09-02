Российское партнерство за сохранение климата расширилось

К российскому партнерству за сохранение климата присоединились четыре новые организации. Это ПАО «Татнефть», Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России, группа «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ») и АНО «БиоКарбон».

Напомним, партнерство создано 6 лет назад, чтобы объединить усилия российского бизнеса по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. В частности, речь идет о создании стимулов для внедрения природоохранных технологий, которые помогут осуществить переход к низкоуглеродной «зеленой» экономике. За это время членами объединения стали 34 российские компании. В их числе РусГидро, Альфа-банк, Сбербанк, Ингосстрах и холдинг En+ Group, основанный промышленником Олегом Дерипаской. «Каждый из участников известен своим ответственным отношением к экологии и стремлением быть в авангарде климатической повестки», — подчеркнули в пресс-службе партнерства.

Партнерство является единственным в России объединением компаний по климатической повестке, а его представители участвуют в профильных конференциях Организации Объединенных Наций (ООН).

«Татнефть сохраняет приверженность целям устойчивого развития ООН и одной из приоритетных является борьба с изменением климата. Компания стремится к достижению углеродной нейтральности к 2050 году, с последовательным снижением выбросов парниковых газов», — напомнил Александр Алчинов, начальник управления охраны окружающей среды и экологии ПАО «Татнефть». Он подчеркнул, что компания основывается на международных стандартах, а также на технологическом прогрессе и опыте, достигнутом в отрасли. «В компании наработаны компетенции в области повышения энергоэффективности, биотехнологий, альтернативной энергетики и реализации лесных проектов. Мы стремимся к постоянному улучшению и заинтересованы в сотрудничестве с организациями, разделяющими наши ценности, — отметил Александр Алчинов. — Климатическое партнерство мы видим объединением ответственных перед обществом и будущим компаний. Благодаря совместным усилиям возможно достижение общих целей».

В РЭА Минэнерго России есть уникальный опыт аналитических исследований в топливно-энергетическом комплексе, который агентство может предложить для достижения целей и задач партнерства, сказал Алексей Кулапин, генеральный директор РЭА Минэнерго России. В планах агентства получить аккредитацию в качестве органа по валидации и верификации в области парниковых газов, одного из важнейших элементов в части внедрения новых стандартов, добавил он. «Это будет способствовать формированию нашего более экологичного будущего», — подчеркнул Алексей Кулапин.

В группе «Деловые решения и технологии» считают одним из приоритетных направлений помощь российскому бизнесу в управлении климатическими и экологическими рисками. «Мы заинтересованы в объединении делового сообщества вокруг этой темы, чему и способствует российское партнерство за сохранение климата», — прокомментировала Мария Спиридонова, директор направления услуг в области устойчивого развития АО «ДРТ».

В свою очередь, в компании «БиоКарбон» напомнили, что ее команда сформировалась во время Сахалинского эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов. «Мы продолжаем работу по созданию условий для индустрии климатических проектов в России, реализации рыночных механизмов привлечения финансирования для проектов по снижению антропогенного воздействия, в том числе через гарантированный выкуп результатов проектов. Приоритеты компании — проекты Carbon Capture and Storage, проекты в области переработки органических отходов и улучшения лесного менеджмента», — рассказала Ирина Ведерникова, директор АНО «БиоКарбон».

Как отмечают в объединении, в последние годы интерес российских и международных компаний к климатической повестке значительно вырос. В этой связи особенно важна платформа, которая объединяет организации с высокими стандартами в области устойчивого развития. С 2015 года, когда было создано партнерство, удалось наладить работу с органами государственной власти и независимыми экспертами в области сохранения климата. За это время состоялось более 50 мероприятий, которые направлены на обмен передовым опытом и решение текущих проблем между экспертами, российским бизнесом и государством.

Напомним, что в 2015 году крупнейшие страны мира заключили Парижское соглашение, поставив задачу сдержать прирост глобальной средней температуры на Земле (ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней), а также ограничить ее рост до 1,5 °С. В 2021 году на конференции СОР-26 в Глазго страны подтвердили эти намерения. Раз в 5 лет они будут сообщать о своем вкладе в этот процесс, причем каждый следующий отчет должен превосходить предыдущий. Напомним, что нашу страну на COP-26 представляло российское партнерство за сохранение климата.

Россия намерена стать углеродно-нейтральной к 2060 году.